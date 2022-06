María Celeste Arrarás entendió el motivo de su despido de Telemundo: "Me quitaban a mí que me ganaba lo que se ganaban 20 y con eso resuelven el problema"

En agosto de este año se cumplirán dos años de la sorpresiva salida de María Celeste Arrarás de Telemundo luego de 18 años al frente de la conducción del programa Al rojo vivo. La respetada periodista puertorriqueña concedió recientemente una entrevista a la presentadora venezolana Erika de la Vega en la que habló sobre el motivo detrás de su despido. Arrarás, quien está a punto de alcanzar los 2 millones de seguidores en la red social Instagram, reconoció que entendió la razón que motivó su salida de la cadena, por lo que no se lo llevó al terreno personal.

"Las cosas de la vida no te las puedes tomar personales porque cuando te las tomas personales empiezas a actuar en base al ego y a reaccionar en base al ego, que es muy mal consejero, y ahí yo lo miré de una forma que no empecé a decir 'la víctima yo, después de tantos años, mi servicio, lo que he hecho, lo mucho que la gente me conoce…'. No", dejó claro.

"Eso no sirve de nada porque estas son decisiones corporativas en medio de una pandemia en que mandan a cortar 20 cabezas por show, entonces ¿qué pasa? En un show que tiene 25 personas, digamos, –el mío era un equipo limitado– tú no puedes quitar a 20 y quedarte con 5 y yo soy una de las 5… Es imposible llevar el show al aire así, pero me quitaban a mí que me ganaba lo que se ganaban 20 y con eso resuelven el problema, entonces yo lo entendí", dijo.

Arrarás, quien hoy forma parte de la cadena CNN en Español con la que ha iniciado un nuevo capítulo en su carrera, aseveró que sigue manteniendo relación con sus excompañeros.

"Lo que pasa es que yo me quedé amiga de todos los que están allí, todavía hablo con ellos. Yo me fui de allí de buenas, o sea todos mis jefes me llamaron, todos me querían invitar a cenar, a almorzar… Me sentí apreciada y entendí que fue una decisión corporativa por circunstancias fuera de mi control, no porque estaban midiendo mi talento ni lo que yo estaba rindiendo en la compañía y que estaban disgustados, no tenía nada que ver con eso…", aclaró.

La periodista compartió que quedó contenta tras su despido ya que le pagaron 2 años y medio más de contrato, y aprovechó la ocasión para aclarar por qué siguió cobrando si el motivo de su despido había sido un tema económico.