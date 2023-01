María Celeste Arrarás regresa a Univision. "Estaré hablando sobre la controversia de Miss Universo" La periodista María Celeste Arrarás regresa a Univision de la mano de Raúl de Molina y Lili Estefan. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás regresa a la cadena Univision como invitada de honor del programa El gordo y la flaca. "Estaré hablando sobre la controversia de Miss Universo", dijo en exclusiva a People en español la periodista. "Y sobre todo, voy a explicar algo muy polémico sobre cómo funciona el sistema de jueces", y agrega. "Lo qué hay detrás de los votos y cómo hacer que tu voto cuente más". Y vaya que es un asunto polémico, tanto, que la otrora jueza del certamen se vio involucrada en una polémica con Carlos Adyan, conductor del cadena Telemundo tras la elección de Miss USA como la nueva reina de belleza del mundo. "El concurso de Miss Universo es un certamen de belleza. He sido jueza del evento en dos ocasiones y las instrucciones que recibimos los jueces es que debemos escoger a la más bella del grupo-a la que cuando entre en un lugar haga voltear todas las miradas. Por supuesto que el saber expresarse y contestar inteligentemente son atributos importantes ,pero había un puñado entre las 5 finalistas que reunían todo eso y que, a mi parecer, eran mucho más bonitas", escribió Arrás en sus redes. Dicha opinión, sobre la elección de Miss USA, R'Bonney Gabriel, como la nueva Miss Universo no tardó en acaparar titulares en un sinfín de medios de comunicación. Numerosos programas de televisión se hicieron eco este lunes de su comentario, entre ellos el show En casa con Telemundo que conducen Ana Jurka yAdyan. La manera en la que abordaron el tema no agradó a la extitular de Al rojo vivo. "No sé cómo alguien en su sano juicio puede concluir que mis comentarios sobre el certamen van dirigidos a criticar la participación de Myrka en el concurso. Nunca he sido de medias tintas, ni de indirectas y si tuviese algo que decir lo haría con nombre y apellido y ese no fue el caso. Además nunca atacaría públicamente a alguien a quien considero mi buena amiga y de cuyos triunfos me alegro de sobremanera", dejó claro la periodista. Fue también a través de las redes sociales que el conductor se defendió y aclaró que nunca hizo los comentarios para afectar la imagen de la reconocida periodista. "Que [María Celeste] busque el video y se dará cuenta que no hubo nada atípico", escribió Adyan a un seguidor que no había dicho lo correcto sobre Arrarás. "Que ella publique el video y que lo vea antes de hablar. No dije nada fuera de ko normal", y agregó. "Quieren hacer todo enorme cuando no hay nada".

