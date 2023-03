Así fue el regreso a Telemundo de María Celeste Arrarás: "Nunca dudé de que algún día iba a regresar" A 3 años de su despido, la extitular del programa Al rojo vivo regresó este lunes por la puerta grande a Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás de regreso a Telemundo | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Cuando en agosto de 2020 María Celeste Arrarás fue despedida de Telemundo la periodista puertorriqueña nunca dudó de que "algún día" iba a regresar "porque cuando uno se va de un sitio de buenas, con clase y quedando bien con todo el mundo uno regresa". Y así fue. 3 años después, la extitular del programa Al rojo vivo (Telemundo), cuyo hogar es un "auténtico paraíso", volvió a pisar este lunes las instalaciones de Telemundo Center en Miami por un motivo muy especial. Arrarás estuvo como invitada especial sorpresa en el programa La mesa caliente (Telemundo) celebrando junto a sus conductoras, Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe, el primer aniversario del show. "Estoy feliz por ustedes, las veo en casa. Hace un año justamente a cada una de ustedes individualmente a nivel personal les mandé un mensaje de buena suerte y funcionó porque les va fenomenal", expresó nada más pisar el estudio y sorprender a sus conductoras con su visita. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás sorprende a las conductoras de La mesa caliente en su primer aniversario | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Mi primera vez en Telemundo después de 3 años. Aquí estoy de vuelta. Cuando me fui de Telemundo hace 3 años yo sabía que iba a volver porque cuando uno se va de un sitio de buenas, con clase y te vas quedando bien con todo el mundo pues uno regresa", aseveró. La periodista, quien ahora trabaja para CNN en español, no dudó en acompañar a su amiga Myrka en este día tan especial. "Hoy quería venir porque cuando yo estaba en Al rojo vivo y celebré mi aniversario Mirka también vino, y no quería faltar", compartió María Celeste. María Celeste María Celeste Arrarás y Myrka Dellanos en el primer aniversario de La mesa caliente | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La periodista tomó el control de La mesa caliente y entrevistó a sus conductoras. "Me mandaron a que controlara la situación, a que yo las interrogara. Yo pensaba que ustedes me iban a hacer preguntas a mí y venía diciendo qué les cuento de mi vida, tantas cosas que contar y llego aquí y el productor de ustedes, el productor grande de ustedes, [que] era productor mío de Al rojo vivo, me dio cambios rápidos así de 5 segundos", explicó entre risas. La reflexión de María Celeste Tras finalizar el show, María Celeste reflexionó acerca de su regreso a Telemundo a través de las redes sociales, donde compartió unas aplaudidas y sensatas palabras al respecto. ¡Aquí me tienen…de vuelta en Telemundo! El mundo da muchas vueltas, es algo que he visto, una y otra vez, en la industria de la televisión. También sucede en la vida e incluso en las relaciones. Por eso es tan importante despedirse con clase y elegancia, pero sobre todo sentirse AGRADECIDO por los momentos vividos. Diría que es más importante como uno sale que como uno entra. Cuando hace 3 años salí de Telemundo tras 18 años con mi programa, nunca dudé de que algún día iba a regresar. Y aquí estoy, de invitada especial sorpresa para celebrar al querido cuarteto de La mesa aliente en su primer aniversario. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás en el primer aniversario de La mesa caliente | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Igual me pasó cuando me despedí de Univisión hace casi dos décadas y ya saben que hace poco regresé como invitada de Despierta America y en otra ocasión de El Gordo y La Flaca. En la vida uno no se puede tomar las cosas a pecho ni actuar con arranques en base al ego porque siempre terminas sufriendo las consecuencias de victimizarte y, además, te cierras puertas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Me fui de buenas y con la cabeza en alto tanto de Univisión como de Telemundo, no necesariamente porque tenga como meta regresar a trabajar en ninguna de las dos sino porque era, es, lo correcto. Ambas cadenas me ofrecieron una gran oportunidad, cada una en su momento, y contribuyeron a mi vida con experiencias enriquecedoras. Son parte de mi historia y yo parte de la suya y ¡aquí seguimos yo ahora con CNN en español!

