María Celeste Arrarás comparte un gran secreto televisivo: "Nadie se enteró de nada" A través de su exitosa columna Así lo veo... Reflexiones de María Celeste, la periodista dio a conocer un suceso hasta ahora desconocido de su etapa televisiva en Univision y Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son tantos los años que lleva María Celeste Arrarás en televisión, que las anécdotas y experiencias vividas tanto delante como detrás de las cámaras son también un amplio repertorio. La lectura de su columna Así lo veo... Reflexiones de María Celeste se ha convertido en toda una afición para quienes la siguen por la riqueza de anécdotas y momentos acumulados en su vida personal y profesional que tan generosamente comparte. Esta semana ha contado un episodio casi de película que le sucedió durante las negociaciones que mantuvo con Telemundo antes de dejar Univision. Con la idea de transmitir lo importante que es guardar un secreto y hablar lo justo y necesario, la periodista dio a conocer un evento tan emocionante como asombroso. María Celestes Arrarás María Celestes Arrarás | Credit: IG/María Celestes Arrarás "En el 2002, decidí no renovar mi contrato con Univisión, la cadena para la que había trabajado por tantos años, y comencé a negociar con su rival, Telemundo. Por razones estratégicas, nadie podía saber que estábamos considerando lanzar un nuevo programa que no sólo competiría directamente con mi antiguo show, sino que también reemplazaría el programa que Telemundo tenía en ese mismo horario", explica de aquel entonces. Era tal el nivel de secretismo para que todo saliera bien que los encuentros eran clandestinos y en lugares donde los ejecutivos y ella no pudieran ser vistos. "Mis reuniones clandestinas con los dos ejecutivos más importantes de Telemundo y mi agente artístico tenían lugar en mi casa y en suites de hotel para no ser vistos. Ya me imagino lo que la gente hubiese pensado al verme entrar en los cuartos hablando con ellos en voz baja y actuando con tanto misterio. Para mantener la confidencialidad, los dos ejecutivos me dieron un nombre secreto: Diane", recuerda con sentido del humor. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: Mezcalent Había que cuidar cada detalle y movimiento. Un paso en falso y todos los planes para el nacimiento de Al rojo vivo, uno de los shows más importantes de la televisión hispana en Estados Unidos, se hubieran venido abajo. Sin embargo, la discreción y el silencio hicieron que todo saliera viento en popa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El plan funcionó. Nadie se enteró de nada hasta que nosotros decidimos que había llegado el momento. El 10 de abril de 2002 hicimos el anuncio oficial en un lujoso hotel de Miami, en un salón lleno de periodistas de todo Estados Unidos y Latinoamérica", rememoró con cariño. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: IG/María Celeste Arrarás El resto es historia. Un programa de absoluto éxito creado e ideado por esta gran personalidad de la televisión en el que dejó un gran legado y una huella que es imborrable hasta el día de hoy.

