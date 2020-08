“Qué momento tan triste y desagradable”. Así fue la despedida al aire de Al rojo vivo a María Celeste Arrarás Así despidió el programa de Telemundo a la que hasta ahora era la titular del show. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al rojo vivo (Telemundo) hizo oficial este miércoles la salida de María Celeste Arrarás del veterano show. Myrka Dellanos y Jessica Carrillo, amigas y compañeras de la periodista puertorriqueña, fueron las encargadas de dar a conocer la noticia al aire durante los últimos minutos del programa. "Como seguramente ustedes se habrán dado cuenta a través de sus redes sociales, queremos informarles que nuestra María Celeste Arrarás, que estuvo desde el principio desde los inicios de Al rojo vivo, ya no va a estar más al frente de este programa y sin duda esto no es una despedida sino un hasta luego. Es un agradecimiento inmenso sobre todo a la enorme tarea de María Celeste a través de todos estos años", comenzó compartiendo Carrillo, quien se encuentra en la dulce espera. "No se imaginan ustedes todo el agradecimiento que le profesamos a nuestra María Celeste en toda la familia de Al rojo vivo, en la familia de Telemundo por toda su dedicación inquebrantable, por todas esas contribuciones a los latinos en los Estados Unidos y por supuesto al éxito de este programa y de Telemundo durante todos estos años. Así que le mandamos un muy fuerte abrazo, un beso de parte de todos los que hacemos día a día Al rojo vivo con la misma pasión que ella nos ha enseñado y por supuesto a nombre de toda la familia de Telemundo. Mari sabes que te queremos mucho, que se te va a extrañar, que has sido clave importante en la vida de todos nosotros, nos has enseñado bastante así que nuestro agradecimiento total para ti”, prosiguió la periodista mexicana, quien llegó al show hace 7 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con voz entrecortada y al borde de las lágrimas, Myrka reconoció que para ella había sido un programa ‘sumamente difícil’ ya que desde que María Celeste la llamó en la mañana para comunicarle la noticia se ha sentido muy conmovida con todo lo sucedido. "A mí de forma personal ha sido un programa sumamente difícil, desde que me llamaste esta mañana María Celeste me he sentido conmovida. Sabes que estoy contigo. Los tiempos de Dios son perfectos, como te lo dije, y lo mejor está por venir. Estoy segura de eso", expresó la comunicadora, quien también saldrá del show en los próximos días/semanas. Tras finalizar el programa, Myrka admitió en sus redes sociales que haber tenido que dar la noticia de la salida de su amiga había sido un momento ‘desagradable’ para ella. "Qué momento tan triste y desagradable", escribió a través de Instagram.

