Si necesitas ayuda por la pandemia del coronavirus María Antonieta Collins te puede ayudar María Antonieta Collins se une al equipo de Despierta América para ayudar a la gente que lo necesite. Carole Joseph and Porand Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN María Antonieta Collins le hará la competencia a la Mujer Maravilla. “La gente necesita que la ayuden. Ahora ayudo en todos los aspectos. [Hay que] ayudar para que cumplan [sus] sueños pendientes porque la pandemia les cambió todo”, cuenta la periodista de 68 años, quien encabeza el segmento “María Antonieta resuelve” en Despierta América (Univision). “Nos llega de todo tipo de [pedidos], ahora hay más problemas familiares o con los vecinos, las cartas que nos han llegado nos mueven en todos los aspectos”, continúa. “Esto es algo que noticias Univision estaba pensando y [me eligieron], y es una inmensa responsabilidad porque de pronto te das cuenta de que en medio de la pandemia lo que más urge es ayudar. Si tienen problemas con una medicina, se les consigue, o pagar las cuentas del hospital”. ¿Cómo obtener auxilio? “Estamos recibiendo las cartas en macresuelve@univision.net”, explica la mexicana, que en el programa matinal también ofrece tips para alimentarse bien con poco presupuesto en “Donde comen 2, comen 3”. “Ahorita no se puede ahorrar, vamos a estirar lo poquito que tengamos”, señala. “Si una familia tiene seis miembros, yo con $20 les doy la opción de que puedan darle una comida deliciosa a toda su familia. Son las recetas de mi abuela”.

Close Share options

Close View image Si necesitas ayuda por la pandemia del coronavirus María Antonieta Collins te puede ayudar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.