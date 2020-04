Marco Antonio Regil sobre la crisis: “Además del coronavirus hay un virus que es el miedo y es muy contagioso y peligroso” Marco Antonio Regil estrena el programa Minuto para ganar en medio de la crisis del coronavirus ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En medio de la crisis provocada por el coronavirus, Marco Antonio Regil se estrena como conductor de Minuto Para Ganar, programa de juegos que se transmite de lunes a viernes a las 7pm/6c por Telemundo. "Hay que divertirse", dijo el mexicano. ¿Cómo estás atravesando esta crisis? Estoy trabajando desde casa por ahora. Hice una clase gratuita que está en www.marcoantonioregil.com y hablo de eso, en este momento lo que tenemos que hacer es manejar nuestra mente, no permitir que nuestra mente nos maneje a nosotros. Lo que está pasando es que más allá del coronavirus hay un virus que es el virus del miedo y es muy contagioso y ese virus es muy peligroso. El miedo se expande a todos y sufres en casa. En este momento también puedes darle la vuelta a la mente para hacer cosas positivas, para crear una idea, hay un montón de cosas que podemos hacer en vez de estarnos preocupando. Image zoom Marco Antonio Regil Instagram ¿Cómo sigue de salud tu perro Bernie? Está bien, está recuperándose de una cirugía, de un tendón en la rodilla que le hicieron hace un mes. Dentro de los males [de la pandemia hay algo bueno], estoy aquí cuidándolo estoy trabajando con él desde casa. Tiene cuatro años. Continúas dando alegría a través de Minuto para ganar En esta cuarentena tienes que aprender cosas en tu vida y además divertirte. Hay que ver el programa te vas a divertir muchísimo. Lo puedes hacer desde casa. Image zoom ¿Has tenido algún concursante favorito? Hay gente con la que te encariñas más que con otros y mi labor es explicarles las reglas, hay unos que te dan más ternura y hay algo más especial. Sí me pasa como [le pasa a ] el público, hay algunos que me roban el corazón. Advertisement

