Exclusiva: Manuel Masalva confiesa que Narcos le cambió la vida: "Fue como hacer una maestría" Tras interpretar a Ramón Arellano Félix en Narcos: México, Manuel Malsava considera que ha habido un cambio importante a nivel personal y profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La música, que estudió por cinco años, fue la puerta de entrada al medio artístico para Manuel Masalva; sin embargo, cuando conoció la actuación se convirtió en otra de sus grandes pasiones y ahora se desarrolla con éxito en ella. "Nunca me ha dejado de encantar la música y me ha aportado muchísimas herramientas que uso también en la actuación", mencionó a People en Español. "La misma vida me fue abriendo estas oportunidades", agregó. "Uno nunca sabe cómo van a salir las cosas. Entonces, he seguido las señales de la vida y me he enamorado de la actuación y no la pienso dejar nunca más. Tampoco a la música, pero para hacer un disco es un trabajo más íntimo, siempre lo he visto más para mí". Esas oportunidades que menciona lo han llevado a encarnar dos personajes reales. Por un lado, Luis Enrique Guzmán en la bioserie de Alejandra Guzmán, con quien pudo tener contacto para preparar el personaje. Y, por otro a Ramón Arellano Félix en Narcos: México, de quien aprendió a través de libros e información diversa. Fue justamente, este último proyecto televisivo, en el cual ha trabajado desde finales de 2017, que lo ayudó a consolidar su carrera histriónica. "En la tercera, que veo el resultado, para mí es un regalo, una bendición. Ahora entiendo el proceso de tres años y medio, casi cuatro. Es gratificante como actor", confesó. "Acabamos de estrenar la última temporada de la serie el 5 de noviembre [de 2021] y está terminando este proceso que fue tan importante porque tuve la oportunidad de ir creciendo como actor y también como persona, como Manuel", mencionó. "Estoy súper, súper feliz. Para mí Narcos siempre será una cosa muy importante; es [el proyecto] que me ha terminado de enseñar. Fue como hacer otra carrera, una maestría". Manuel Masalva Credit: Christopher Esqueda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a haber formado parte de una serie de esta envergadura, el también compositor asegura que el factor determinante para obtener este rol fue la preparación constante que ha tenido desde que decidió actuar; por lo tanto, está convencido que todo "se puede lograr, que mientras estés preparado y no te dejes de preparar". Si bien Narcos: México ha sido una producción exitosa, el actor está consciente de que es difícil presentar historias de este tipo, donde la delincuencia es la protagonista; sin embargo, considerada que más que apología del crimen organizado, es mostrar una problemática que se vive en dicho país y en otras naciones. "No es enaltecer a ningún narco, de hecho, tiene puntos que no se han tocado en ninguna otra producción. Hay un contexto social, folklórico, político, de educación, generacional", explicó. Manuel Masalva Credit: Christopher Esqueda "Es un golpe fuerte de realidad, por supuesto que es difícil", advirtió. "Es fuerte como actor, pero, A mí como ciudadano, porque antes que nada soy ciudadano mexicano, y conozco bien, sé muy bien de qué estamos hablando, y es fuerte para mí como actor. Es eso, que el público pueda entender más, no se trata de juzgar ni de cambiar el rumbo de la historia". "Nunca dejen de perseguir sus sueños, todo háganlo con amor y con respeto a pesar de todo, a pesar de las adversidades", Manuel Masalva Ahora, Manuel Masalva ya está trabajando en su próximo rol que será también para televisión. "Nunca dejen de perseguir sus sueños, todo háganlo con amor y con respeto a pesar de todo, a pesar de las adversidades. Prepárense, estudien, hagámonos más conscientes y personas más amorosas", reflexionó. "Ojalá no existieran guerras, hambruna, esas cosas. Sé que a lo mejor es un sueño casi imposible, pero a la vez puede ser un buen impulso, un motor para hacer el bien", concluyó.

