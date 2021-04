Manolo Cardona y el efecto de Sara El actor colombiano Manolo Cardona da detalles exclusivos de su serie ¿Quién mató a Sara? y confiesa sus mayores retos durante la pandemia. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante las grabaciones de ¿Quién mató a Sara?, la tragedia captada frente a las cámaras nunca se hizo presente detrás de ellas. "A pesar de que es una serie fuerte, con un drama y unos conflictos complicados, detrás de cámaras eran risas y cariño y buena onda", cuenta el protagonista de la serie de Netflix Manolo Cardona. "Estábamos muertos de la risa, había un compañerismo muy especial y único y eso ayudó en la química con todos los personajes a raíz de esa buena onda que nos teníamos todos". Es junto a Eugenio Siller, Carolina Miranda, Alejandro Nones y Claudia Ramírez que el colombiano ha conquistado nuevamente la pantalla chica. "Los retos eran grandísimos, no solamente psicológicos desde la creación del personaje, sino también físicos porque tuve una exigencia física tremenda; tuve un entrenador personal, tenía que estar muy bien físicamente", dice el colombiano sobre su personaje, Alex Guzmán, un hombre que fue encerrado en la cárcel por un crimen que no cometió y al quedar en libertad 18 años después busca venganza. "Me deja una gratitud inmensa por todo el equipo que hicimos [en] esta serie, desde la producción, el escritor, los actores, actrices, directores. Es algo increíble el fenómeno de ¿Quién mató a Sara?". Otra cosa por la que Cardona está más que agradecido: la estabilidad familiar que ha logrado en tiempos de pandemia con su esposa, la modelo y abogada Valeria Santos y sus hijos, Gael y Guadalupe. "En el área personal, [he reafirmado] muchas cosas", confiesa el también productor. "[He tenido] mucho tiempo para pensar, estar en familia, agradecer, valorar el aquí y el ahora". De su vida en familia, del éxito de su serie de Netflix y sus próximos proyectos, Cardona habla en exclusiva con People en Español. Manolo Cardona - Digital Cover Credit: Foto por Ciro Gutiérrez/@ciroinfocus; Arreglo personal: Davo Sthebane/@davosthebane; Productora en set: Shaktiprod/@shaktiprod "[He tenido] mucho tiempo para pensar, estar en familia, agradecer, valorar el aquí y ahora" Manolo cardona El último año en pandemia le ha pegado a todos, ¿cómo lo viviste en el ámbito personal y profesional? En el ámbito profesional precisamente estábamos filmando la primera temporada de ¿Quién mató a Sara? y nos tocó cortar; nos faltaban unas semanas para terminar la primera temporada [y] nos tocó parar varios meses. Cuando nos dijeron que íbamos a retomar, obviamente con todo los protocolos y todas las medidas sanitarias y de seguridad, nos dijeron que no solo íbamos a terminar la primera temporada sino que nos habían aprobado la segunda; eso fue algo realmente maravilloso para todos. Veníamos de estar mucho tiempo sin trabajar con la incertidumbre de lo que es la pandemia, y hacer la segunda temporada fue una gran bendición y la gran decisión que tomaron para todos —y eso lo hemos reflejado hoy que sabemos que la segunda temporada de Sara está a la vuelta de la esquina, el 19 de mayo. Así que es una belleza. En el área personal, [he reafirmado] muchas cosas. [He tenido] mucho tiempo para pensar, estar en familia, agradecer, valorar el aquí y el ahora. Ojalá todos [seamos] mejores personas y con más empatía y [estemos más] unidos después de esta pandemia. Cuando pase vamos a estar más integrados. Manolo Cardona - Digital Cover Credit: Foto por Ciro Gutiérrez/@ciroinfocus; Arreglo personal: Davo Sthebane/@davosthebane; Productora en set: Shaktiprod/@shaktiprod ¿Qué cambios hiciste en tu vida junto a tu familia? Estar en familia, más juntos que nunca, apoyarnos y compartir el día a día, la vida misma. [Aprendí a] valorar el día a día, la vida, agradecer —y ojalá salir mejores personas. Protagonizas una de las series más exitosas que Netflix ha tenido en las últimas semanas, ha sido doblada en 8 idiomas. ¿Qué es lo que te deja tu participación en esa serie? Me deja una gratitud inmensa por todo el equipo que hicimos [en] esta serie desde la producción, el escritor, los actores, actrices, directores, Netflix. [Es] una serie que es [un] fenómeno en todo el mundo. Estoy muy agradecido, bendecido y afortunado, y disfrutando de este momento más lindo. [¿Quién mató a Sara?] me deja una gratitud inmensa por todo el equipo que hicimos" manolo cardona Manolo Cardona - Digital Cover Credit: Foto por Ciro Gutiérrez/@ciroinfocus; Arreglo personal: Davo Sthebane/@davosthebane; Productora en set: Shaktiprod/@shaktiprod Háblanos de los retos que enfrentaste para interpretar a Alex Guzmán. Los retos eran grandísimos, no solamente psicológicos desde la creación del personaje, sino también físicos porque tuve una exigencia física tremenda; tuve un entrenador personal, tenía que estar muy bien físicamente. [Tenía] que delinear el personaje que llevaba planeando esa venganza 18 años pero a la vez humanizarlo y que pudiera conectar con el público. Ese fue el reto más grande que tuve. ¿Cuáles fueron las escenas que te marcaron? Todas las escenas lo marcan a uno, y dependiendo de la situación y de lo que vive el personaje, uno las va viviendo y las va sintiendo y las va marcando. En general muchas escenas me marcaron. ¿Alguna anécdota detrás de cámaras que te gustaría compartir? Lo que te puedo decir al respecto [es] que a pesar de que es una serie fuerte, con un drama y unos conflictos complicados, detrás de cámaras eran risas y cariño y buena onda. Estábamos muertos de la risa, había una compincheria y un compañerismo muy especial y único, y eso ayudó en la química con todos los personajes a raíz de esa buena onda que nos teníamos todos. ¿Cómo fue trabajar en México? Bien, espectacular, México es un país hermoso para filmar y muy profesional en todos los niveles. También filmamos unas secuencias en Guadalajara y Valle de Bravo. Manolo Cardona - Digital Cover - Quien mato a Sara Credit: Netflix Carolina Miranda, Eugenio Siller, Claudia Ramírez, entre otros, fueron tus compañeros de plató. ¿Cómo fue colaborar con ellos? Espectacular, [my] partner in crime, Carolina Miranda, es un espectáculo de amiga, de actriz, de compañera, divertida, talentosísima, todo mi amor hacía ella, y todos mis compañeros. Todos mis compañeros que me tocaron son una maravilla de gente, de actores y actrices, así es que soy muy afortunado de haber contado esta historia con ellos. "Todos mis compañeros que me tocaron son una maravilla de gente, de actores y actrices, así es que soy muy afortunado de haber contado esta historia con ellos" Manolo cardona Para todos aquellos que aún no han visto la serie, ¿cuáles, según tú, son unas buenas razones para verla? Es una serie que por algo es la número uno en el mundo en Netflix en este momento. [Hay que verla] nada más por la curiosidad de saber por qué es la preferida del mundo entero. Es un thriller al estilo de Agatha Christie lleno de misterio, acción, drama, romance. Está muy bien filmada y producida, fotografiada, los personajes. Es una serie increíblemente bien escrita que los va a tener pegados a la pantalla. ¿Sigues viviendo en Colombia junto a tu esposa Valeria y tus hijos, Gael y Guadalupe? Ahorita estoy viviendo en México. Cuando te toca colaborar en proyectos en ciudades diversas a tu residencia, ¿tu familia viaja contigo? Dependiendo del proyecto. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer cuando estás en familia. Cuando no estás frente a reflectores... Compartir y disfrutar. Si tus hijos desearan seguir tus pasos, ¿los apoyarías? Que hagan lo que los haga feliz, es mi sueño. No voy a decirles qué hacer, que hagan lo que los haga feliz. Manolo Cardona - Digital Cover Credit: Foto por Ciro Gutiérrez/@ciroinfocus; Arreglo personal: Davo Sthebane/@davosthebane; Productora en set: Shaktiprod/@shaktiprod "[Quiero que mis hijos] hagan lo que los haga feliz, es mi sueño. No voy a decirles qué hacer, que hagan lo que los haga feliz" manolo cardona En una entrevista que diste a una revista colombiana declaraste que una de las cosas que ha hecho que goces de un matrimonio sólido y lleno de paz es el apoyo mutuo que ambos se dan en el ámbito profesional. ¿Qué más ha hecho que tu familia sea tan sólida? La amistad y la comunicación. Eres productor, tu productora 11:11 Films ha estado a la cabeza de proyectos como La negociadora, La rubirosa, entre otros. ¿Cuáles son tus próximos proyectos como productor? Vienen varios proyectos. Sale una película que se llama Amalgama de Carlos Cuarón — el dirigió y escribió, y [la] coprodujimos. Sale pronto una de terror que se llama Instinto, La negociadora. Estamos ahora produciendo dos series para diferentes clientes, muy contento con todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que más gozas: actuar o producir? Ambas, dependiendo lo que me toque en su momento. ¿Cine, teatro o televisión? Son tres formas de arte maravillosas. Hace muchos años no he tenido la oportunidad de hacer teatro porque he estado ocupado en el mundo del cine y la televisión. Disfruto hacer personajes, sea cual sea el formato. Si el Manolo Cardona de hoy se encontrara con el Manolo de ayer, ¿qué consejo le darías? Le diría: 'Tranquilo, disfruta, todo va a estar bien'.

