EXCLUSIVA: Manny Cruz asegura que Tu cara me suena "marca un antes y después en mi carrera" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir manny cruz tu cara me suena entrevista people vip Credit: Cortesía Univision Manny Cruz está seguro que su participación en la nueva temporada de Tu cara me suena (Univision) marcará un antes y después en su carrera profesional. "Ha sido un proyecto maravilloso. Vamos por la mitad pero siento que va a marcar un antes y después en mi carrera [y] en mi vida", dijo el cantante dominicano en una entrevista exclusiva con People VIP. "He tenido una experiencia increíble a nivel profesional y nivel personal", explicó el merenguero. En el programa conducido por Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda, Manny comparte el escenario junto a exitosos artistas como Ninel conde, Sherlyn, Kika Edgar, Helen Ochoa, Yahir, Christian Daniel y Michael Stuart. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tu cara me suena Participantes de la nueva temporada de Tu cara me suena | Credit: UNIVISION "La química fue instantánea [con] estos siete compañeros que ya los considero como mis hermanos", aseguró. "Les tengo cariño especial a cada uno de ellos. Todo ha fluido de una manera maravillosa y en cada gala damos lo mejor de nosotros". Para conocer más sobre su participación en Tu cara me suena y descubrir los nuevos proyectos de Manny, ¡mira el video de la entrevista completa a continuación! ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

