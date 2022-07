¿La villana de La casa de los famosos 2? Mánager de Daniella Navarro comparte en su defensa este aplaudido escrito El también representante de Nacho Casano quiso romper una lanza a favor de ambos concursantes del exitoso reality show ahora que los dos se encuentran en la cuerda floja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Qué tienen en común Daniella Navarro y Nacho Casano, concursantes de La casa de los famosos 2, además de su profesión? Que los dos tienen el mismo mánager, Daniel Ferrer y, por tanto, pertenecen a la misma agencia de representación: Hispanomedio. Ahora que ambos se encuentran en la cuerda floja –uno de los dos podría quedarse el próximo lunes a las puertas de la final del exitoso reality show de Telemundo–, el también productor y periodista quiso romper una lanza a favor de ambos participantes a través de las redes sociales, donde los defendió de los crueles ataques de los que han sido víctimas, especialmente Daniella. "#LCDLF2 es de esos formatos que despiertan pasiones desmedidas. La gente se involucra de tal manera que se olvidan que dentro de esa casa estuvieron viviendo 17 personas, no ratones de laboratorio. Juzgamos como si nuestras vidas fuera una copia de la de Gandhi. A quienes me dicen: ¿Por qué no le dices…? ¿Por qué permites…? ¿Por qué no defiendes…? Señoras y señores ellos, los 17 famosos, firmaron un contrato para exponer sus vidas, con virtudes y defectos, con aciertos y desaciertos", comenzó escribiendo. "Entre ellos se aman y odian con tanta intensidad y en periodos de tiempo tan cortos que sorprenden a la audiencia. Al salir muchos de los que se han ofendido serán amigos y dejarán el formato como una experiencia más de sus vidas, otros simplemente coincidirán en nuevos proyectos porque son parte del medio". Daniel Ferrer Daniel Ferrer, mánager de Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Instagram Daniel Ferrer Daniella Navarro "Daniella logró convertirse en la villana de esta temporada", comentó Ferrer. "Enfrentó un rol antagónico innato desde su irreverencia y desparpajo, a veces se salió de control, pero así somos en la vida. Todos nos desconocemos en algún momento. Sin embargo, su anhelo de poder ofrecerle un hogar a su hija con el premio la mantiene de pie a una semana de la final". Daniela Navarro Daniella Navarro | Credit: TELEMUNDO Nacho Casano "Nacho es uno de los grandes ganadores de este show", aseveró el representante de artistas. "Le puso voz a la gente que se siente diferente. Su personalidad parca y distante en ocasiones lo llevó a ser un antagonista atípico. Sin embargo, su inteligencia y razonamiento superó cualquier expectativa. Ha pasado de ser el ogro, al protagonista. Ha construido una comunidad de fan que no tenía, y ese será su gran premio gane o no el dinero, el amor del público". Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos han fallado en algún momento. Todos han hablado más de lo debido. Dejemos de buscar la perfección en los demás. Ellos no entraron al programa para ser un ejemplo a seguir, ellos simplemente han actuado como seres humanos que viven emociones y sensaciones al límite. No vale la pena ofender, insultar o descalificar al otro. Apoyen a quien desee que gane #LaCasaDeLosFamosos en www.telemundo.com. Ustedes tienen la última palabra. Yo, ya voté y voté por Nacho y Daniella. ¡Ellos son mis ganadores!", finalizó su escrito. Sus palabras fueron muy aplaudidas en las redes sociales. "Ya hacía falta leer algo de sensatez" o "Muy bien dicho", fueron algunos de los cientos de comentarios que no tardaron en inundar su publicación. La casa de los famosos 2 se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

