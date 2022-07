Mánager de varios concursantes de La casa de los famosos responde a las dudas más recurrentes sobre sus talentos ¿Las votaciones son reales? ¿El hermano de Daniella Navarro trabaja en Telemundo? ¿Por qué no aclara el tema de la sexualidad de Nacho? ¿Para quién fue el helicóptero que enviaron? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Ferrer Daniel Ferrer, mánager de Nacho Casano, Natalia Alcocer, Lewis Mendoza y Daniella Navarro | Credit: Instagram (x2) La segunda temporada de La casa de los famosos, que Telemundo transmite a las 7 p. m., hora del Este, no ha estado exenta de polémicas y controversias. Daniel Ferrer, quien es el mánager de cuatro de los famosos que se encuentran todavía luchando en el reality show por el premio final –Nacho Mendoza, Natalia Alcocer, Lewis Mendoza y Daniella Navarro– hizo frente este miércoles a algunas de las preguntas más recurrentes que le han hecho llegar en relación a la participación de sus talentos. "No he conocido un formato televisivo más intenso que este. El público se apasiona de una manera desmedida, pero se agradece porque definitivamente gracias a eso funciona con tanto éxito", comenzó admitiendo el CEO de la empresa Hispanomedio, quien también es mánager de los eliminados Brenda Zambrano, Julia Gama y Eduardo Rodríguez. Ferrer publicó recientemente su primer libro 'El Antimanager', "el cual destaca lo más importante de su carrera, aprendizaje y lecciones vividas en dos décadas entregadas al mundo del entretenimiento". ¿Por qué permito que los participantes eliminados 'ataquen' a los que siguen en la casa? Cada quien es libre de expresar sus opiniones. Mi labor como mánager no es decirle a las personas qué hacer o decir. Manejo talentos, no títeres. ¿Por qué no aclaro el tema de la sexualidad de Nacho? Porque no me corresponde a mi hablar de la sexualidad de nadie más. Manejo la carrera de Nacho, no su vida personal. Dato curioso: el helicóptero que enviaron fue para él. Nacho Casano Nacho Casano | Credit: TELEMUNDO ¿Es cierto que Daniella Navarro tiene un hermano que trabaja en Telemundo? Completamente falso. Las políticas y contratos de este show son sumamente estrictas y severas. La conozco hace más de 15 años. Tiene un solo hermano, vive en Colombia y nada tiene que ver con el negocio del entretenimiento. El resto son fantasías. Puro invento. Daniela Navarro Daniella Navarro | Credit: TELEMUNDO ¿Por qué Alicia Machado opina de un talento u otro lo que no quieren escuchar? Para eso fue contratada, para opinar. Ella al igual que el público ve el show y crea su criterio de cada persona. En base a su experiencia decide elevar su voz por lo que le guste o no. Ese es su derecho. El deber de la gente es respetar que cada quien es libre de expresarse como quiera y no que cada lunes la ataquen a ella por no complacer la opinión de un grupo u otro. ¿Por qué no apoyamos a todos los talentos por igual? Cada vez que un #TalentoHispanomedio es amenazado lo apoyamos. Todo lo que hacemos es lo que permite el contrato que tenemos establecido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Las votaciones son reales? Completamente. Si de algo les puedo dar fe es que se cumple la decisión del público. Ustedes deciden quién se queda cada semana y eso es indiscutible. No pierdan la sensatez. Esto es un show donde los participantes son personas, no ratones de laboratorio. ¿Quien quiero que llegue a la final? Nuestro talento: Nacho, Daniella, Lewis y Natalia. Usted vote y decida quién va a ganar #LaCasaDeLosFamosos.

