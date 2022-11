¿Fanático del fútbol? Tenemos una buena noticia para ti Major League Soccer anunció un nuevo servicio de suscripción para todos los fanáticos del fútbol soccer Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MLS Season Pass MLS Season Pass | Credit: Apple La fiebre del balompié no solo se vivirá durante este invierno en el mundial de Qatar, también se sentirá a flor de piel en el 2023 y todos los fanáticos tendrán acceso gracias al MLS Season Pass que la liga de fútbol de Estados Unidos lanzará junto a Apple. Será el próximo mes de febrero que todos los partidos estarán disponibles en miles de millones de dispositivos a través de la aplicación Apple TV en dispositivos Apple, televisores inteligentes, dispositivos de transmisión, decodificadores, y consolas de juegos, y la web en tv.apple.com. "No podemos estar más emocionados de traerles a nuestros fanáticos el Pase de temporada de la MLS, un nuevo hogar para todos los partidos de la MLS y una amplia variedad de contenido de ligas y clubes que no pueden obtener en ningún otro lugar", dijo Don Garber, comisionado de la MLS. "Tenemos los fanáticos más comprometidos y apasionados de los deportes, y ahora tendrán todos los partidos en todas partes con MLS Season Pass". Los amantes fel soccer podrán suscribirse en la aplicación Apple TV por $ 14.99 por mes durante la temporada o $ 99 por temporada, y los suscriptores de Apple TV + pueden suscribirse a un precio especial de $ 12.99 por mes y $ 79 por temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si ya eres usuario de Apple TV, tenemos buenas noticias porque una selección de partidos de la MLS y Leagues Cup, incluidos algunos de los enfrentamientos de playoffs más importantes, estarán disponibles sin costo adicional para los suscriptores con una cantidad de partidos disponibles de forma gratuita en la aplicación. ¡GOOOOOL!

