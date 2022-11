Majo Edgar, hija de Kika Edgar, debuta en televisión como actriz La joven sigue los pasos de su famosa mamá en el terreno de la actuación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kika Edgar Majo Edgar; Kika Edgar | Credit: Instagram Kika Edgar; Mezcalent Hay un refrán en la cultura mexicana que dice que 'hijo de tigre, pintito' y en el caso de la actriz y cantante mexicana Kika Edgar, quien interpreta a Genoveva Alcalá en la tercera temporada de la superserie de Telemundo La reina del sur que protagoniza Kate del Castillo, no puede ser más cierto. Su hija, Majo Edgar, no solo heredó su belleza, sino también su talento artístico. La joven artista quiere seguir los pasos de su famosa mamá en el terreno de la actuación y ya graba en México su primer proyecto para televisión. Se trata de la bioserie sobre la vida de Gloria Trevi que produce Carla Estrada para TelevisaUnivision y en la que la hija de Kika tendrá una destacada participación. "Yo hago a Alicia, de 14 a 21 años, y es una gran responsabilidad porque es el comienzo de todo, de la historia, de cómo evoluciona Gloria [Trevi], Mary Boquitas, todos. Es una gran responsabilidad llevar a cabo este tipo de personajes porque son historias fuertes y yo voy a intentar hacer el mejor trabajo que puedo con respeto", contó Majo en una reciente entrevista para el canal de YouTube del reportero mexicano Eden Dorantes. Majo Edgar Majo Edgar, hija de Kika Edgar | Credit: Instagram Kika Edgar Como no podía ser de otra forma, la adolescente cuenta con el apoyo incondicional de su progenitora, quien está acompañándola de la mano en esta aventura profesional. "[Mi mamá] me ha dado varias claves para poder hacer un personaje de este tamaño porque es la primera vez que voy a hacer algo en la televisión", explicó Majo. "Me ha dicho que me tengo que tomar en serio las cosas, que tengo que tener responsabilidad y tener respeto con las personas y con la historia", agregó la talentosa joven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kika estuvo presente en la locación de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, donde este lunes iniciaron las grabaciones de la bioserie sobre la controvertida cantante. Kika Edgar Majo Edgar, hija de Kika Edgar | Credit: Instagram Kika Edgar "Felicidades Majo, crea y diviértete mucho", escribió la actriz en sus historias de Instagram.

