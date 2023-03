Majida Issa recibe nominación por su trabajo en la serie Noticia de un secuestro: "Estoy muy feliz y honrada" La actriz colombiana ha sido nominada en los Premios Platino en la categoría de 'Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Majida Issa Majida Issa nominada en los Premios Platino | Credit: Camilo Villabona / LA BULLA PR Majida Issa sigue sumando reconocimientos y nominaciones a su exitosa carrera como actriz. La recordada villana de la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso ha sido nominada ahora en la categoría de 'Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie' en los Premios Platino, que premian lo más selecto de las producciones para cine y televisión iberoamericanas. Esta nominación es fruto de su aplaudido trabajo en la serie 'Noticia de un secuestro', disponible a través del servicio de streaming Prime Video y donde interpreta a la periodista Diana Turbay. "Estoy muy feliz y honrada de recibir esta nominación porque fue un trabajo muy honesto en el que le hicimos un homenaje a la periodista Diana Turbay, un símbolo de un periodismo muy serio que iba en pro de la paz", comentó Majida. Majida Issa Credit: Cortesía En la serie, que se estrenó en agosto de 2022 y está basada en el libro del escritor y periodista Gabriel García Márquez, se narran los sucesos acontecidos en 1990 cuando la periodista Diana Turbay, hija del expresidente colombiano Julio César Turbay, es tomada como rehén de los llamados 'extraditables', encabezados por el narcotraficante Pablo Escobar. "Mi obra primordial de consulta fue el libro del gran Gabo; después me documenté sobre quién era ella como periodista gracias a los archivos periodísticos y de video de la época; pero lo más hermoso fue crear este personaje a través de los ojos de María Carolina, su hija. Ella me hizo sentir aún más este personaje y fue increíble poderlo construir de una manera fiel, desde varios puntos de vista, como madre, como hija y como profesional", dijo Majida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie ha obtenido un total de seis nominaciones en la décima edición de los Premios Platino, que se llevarán a cabo en Madrid, España, el próximo 22 de abril.

