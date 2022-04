¡Maity Interiano cumple un nuevo sueño profesional en Univision! "El esfuerzo da frutos" La conductora del noticiero del fin de semana de la cadena ha dado un nuevo paso de gigantes en Univision y lo ha celebrado con gran emoción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 37 años se puede decir que la larga lista de sueños de Maity Interiano se han ido cumpliendo uno a uno y en el momento perfecto. Después de anunciar emocionada hace unos meses el salto profesional que daría en Univision convirtiéndose en la nueva presentadora de noticias del fin de semana, la hondureña veía otro anhelo hecho realidad. Afortunadamente, son muchos los deseos que viven en su corazón, y ha sido en estos días que ha vuelto a dar un nuevo paso de gigantes en Univision y llevar a cabo otra de esas ilusiones. Así mismo lo anunciaba feliz en sus redes sociales con unas imágenes que definen este logro tan importante en su carrera como periodista. Maity Interiano Maity Interiano | Credit: IG/Maity Interiano "¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? 04.18.2022, primera vez presentando el Noticiero Univision con Jorge Ramos. Agradecida por todo lo que está pasando. ¡El trabajo duro da sus frutos!", escribió junto a estas imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ella, Maity acompaña, nada más y nada menos, que a su colega Jorge en el noticiero de este lunes. Un compañero al que admira por su trayectoria profesional y con el que en su día soñó poder compartir mesa. Ese sueño ya es un hecho. Esta semana ha estado junto al conductor mexicano reportando a la audiencia lo que pasa en el mundo. Un nuevo logro que celebró por todo lo alto al igual que sus seguidores, quienes se mostraron encantados de verla alcanzar metas.

