¡Esta es la conductora que se despide de Despierta América para conducir el noticiero! Es una de las caras más queridas de la mañana por su sonrisa y sus exclusivas informativas, ¡pero llegó la hora de cumplir su gran sueño! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lleva en Despierta América una década, ¡se dice rápido! Diez años reportando las noticias de última hora y entrevistas con personalidades de todas las disciplinas, faranduleras e informativas. Muchos madrugones que llegan a su fin para centrarse en la nueva y merecida oportunidad que Univision ha puesto en sus manos: conducir, nada más y nada menos que el Noticiero Fin de Semana. Con puro gozo, pero también agradecimiento a todo lo vivido tanto en el matutino como en su etapa de 5 años en Telefutura, Maity Interiano compartió así su nueva y emocionante etapa profesional con la que tanto había soñado. "La lección de todos los días ponerle las ganas ha sido la mejor preparación para este momento que llega en uno donde me siento preparada, con el compromiso de informar y con las ganas de seguir creciendo", explicó en una entrevista para Prende TV. La periodista es un ejemplo de esfuerzo, entrega y sacrificio, tres valores que le han acompañado desde que saliera de su natal Honduras para estudiar en Estados Unidos. Siempre agradecida al apoyo de sus padres y su familia para que ella pudiera alcanzar sus metas, Maity no desaprovechó ni una de las oportunidades que se le presentaron en el camino. "Estudié, me preparé, toqué puertas, en el verano venía aquí a Miami y buscaba esas oportunidades de práctica y de Internships y hacía todo lo que me ponían", explica todavía emocionada al recordar sus comienzos. Poquito a poco se fue ganando su lugar en la televisión y en los corazones del público gracias a sus trabajos, primero en Escándalo TV, y luego en programas tan relevantes de Univision como Despierta América. Pero su sueño, su gran ilusión, siempre fue presentar las noticias. Y por fin llegó. "Extremadamente feliz y agradecida de poder compartir con ustedes esta noticia. Nuestra cita ahora es en Noticiero Univision Fin de Semana. Los espero con la misma pasión y compromiso por informar, escuchar y contar sus historias y abordar todos los temas que nos interesan y sirven a todos. GRACIAS por todo el apoyo SIEMPRE", escribió de lo más feliz en sus redes junto a la foto oficial de su nueva aventura. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN A sus espaldas deja un montón de coberturas, entrevistas, momentos inolvidables con sus compañeros de otros programas y también desenlaces tristes debido a los acontecimientos de esta pandemia, todas lecciones que le han convertido en la respetada comunicadora que hoy es. Despierta América Despierta América | Credit: IG/Maity Interiano Sus compañeros, y en muchos casos incluso amigos de la cadena, la han felicitado y han celebrado con ella esta buenísima noticia, un logro más que merecido. ¡Enhorabuena compañera!

