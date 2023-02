Maite Perroni se retira de la televisión Tras trabajar de manera ininterrumpida en la televisión, Maite Perroni ha decidido tomarse un tiempo ¿será definitivo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 6 de enero de 2023, Maite Perroni dio a conocer que esperaba a su primer bebé. Por esas fechas, el grupo RBD, del que forma parte, anunció una gira por diversos países. Ante ello, la actriz anunció su retiro temporal de la televisión, debido a que sus múltiples compromisos personales y profesionales, no le permitirán estar en un set de filmación por muchas horas. "Creo que será imposible en este momento [realizar proyectos de televisión]", reveló Perroni al diario mexicano de El Universal. "Qué pasará más adelante, no lo sé, la vida nos lo dirá". La también cantante confesó que en este momento sus proyectos musicales tomaron relevancia; de hecho, confesó que sus compañeros de la famosa Banda y ella están muy entusiasmados con su próximo regreso a los escenarios musicales. De hecho, no descarta que el plan original de conciertos se extienda si el público así lo solicita. "Hoy por hoy estamos full con todo esto y emocionadísimos con poder compartirlo con la gente y ya el tiempo y la gente nos dirá si hay o no hay más, pero por lo pronto no sabemos", comentó. Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Anthony Behar/Sipa USA/The Grosgy Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora que la famosa presentó su más reciente serie titulada Triada, donde se enfrentó a un gran reto al interpretar tres papeles distintos, asegura que tuvo que prepararse mucho, particularmente, porque tuvo que aprender pole dance. "Estuve con Erandi, que fue mi gran cómplice con todo este tema del pole dance, me tuvo mucha paciencia y me acompañó en este proceso porque estábamos en el rodaje y de ahí salía a las once de la noche o doce, a la hora que fuera practicábamos la rutina y me enseñaba un poco de técnica", explicó. "Fue otro reto dentro de los muchos que hubo, me esguincé un pie, luego el otro pie, entonces entre un esguince y otro esguince esto fue lo que se logró, fue interesante y retador". Ahora Maite Perroni está enfocada en la llegada de su primera hijita.

