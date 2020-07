¡Maite Perroni protagoniza las escenas más ardientes en su nueva serie! La actriz estrena Oscuro deseo, su nuevo proyecto en Netflix cuyo personaje vivirá una relación de lo más pasional y tormentosa. ¡Te mostramos sus momentos más hot! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Quién no ha tenido un oscuro deseo alguna vez? Maite Perroni nos acerca a este mundo de la mano de su nueva serie de Netflix que, bajo ese nombre, nos hará vivir a una relación muy física entre sus personajes. Emocionada con este nuevo proyecto que llegará a dicha plataforma el próximo 15 de julio, la actriz ha compartido un adelanto de lo que será esta historia tan pasional y extrema. Como actriz, a Maite le encantan los retos y en este caso se ha enfrentado a uno más, el de protagonizar algunas de las escenas más ardientes de su carrera. El resultado no podría haber sido mejor, como todo lo que hace. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De algo así no se escapa nunca", ha escrito la actriz en medio de la promoción. Los comentarios de sus admiradores que no pueden esperar a verla se han multiplicado, pues cuentan los días para disfrutar de ella y su talento en la pantalla chica. "Ya me urge", "Ya la quiero ver", "¡Qué emoción!", "Ansiosa", "Reina de Netflix", "Deseando verla", le han expresado tan solo algunos de sus más fieles seguidores y fans de tantos años. Apenas faltan unos días para ese momentazo que esperamos con ganas. Maite está imparable. Hace poquito pudimos verla en su más reciente película Herederos por accidente y los proyectos siguen llamando a su puerta. ¡Enhorabuena, te lo mereces todo!

