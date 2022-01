Maite Perroni habla de las candentes escenas en la serie Oscuro deseo Maite Perroni habló de qué esperar de la segunda temporada de Oscuro deseo, que se estrena este 2 de febrero, y de las eróticas escenas que protagoniza con Alejandro Speitzer, Jorge Poza y Erik Hayser. ¡Esto nos contó en exclusiva! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡La espera a está a punto de terminar! Este próximo 2 de febrero ya se estrena la segunda temporada de la serie Oscuro deseo en Netflix, protagonizada por Maite Perroni y Alejandro Speitzer. En una entrevista en People VIP sobre cómo se preparó para esta historia sobre un amor obsesivo, violencia, salud mental y misterio, Perroni explicó que los actores estuvieron acompañados de terapeutas, sicólogos y especialistas en cada área para poder entender con mayor profundidad la complejidad de cada uno de los personajes de la trama. En cuanto a las escenas subidas de tono que protagoniza con sus compañeros de set Speitzer, Jorge Poza y Erik Hayser, la actriz explicó que se cuidan todos los detalles de las escenas y que uno de los requisitos es que no haya más personas de las necesarias en el set para que haya más privacidad. "Creo que lo más importante es el respeto que existe en el set. Ese respeto es muy importante y no puede romperse por nada. Hay códigos que son muy claros y que están establecidos", dijo. "Desde la dirección, los fotógrafos y nuestros compañeros en escena y también el hecho de poder tener la tranquilidad de que es lo que se va a hacer: son escenas muy cuidadas, que se platican mucho más, que se coreografían, se analizan y se determina en qué momento sucede qué cosa, cómo y por qué", agregó. Para conocer quiénes se suman a la nueva temporada de Oscuro deseo ¡mira el video completo de la entrevista colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

