Aunque ya llevaba varios años inmersa en el medio artístico abriendo conciertos para cantantes de la talla de Pablo Montero y Jenni Rivera, no fue hasta 2011 cuando la vida de Magaby dio un giro de 180 grados, tanto profesional como personalmente, al formar parte con apenas 10 años del exitoso programa de televisión mexicano Pequeños gigantes. "Realmente no teníamos tiempo para ponernos a asimilar lo que estaba pasando", confiesa una década después la ahora joven de 20 años a People en Español. "Era impresionante ver cómo la gente se te acercaba, chavitas más grandes que yo me decían: 'De grande quiero ser como tú'".

En los últimos años, gracias a la popularidad que le dejó su participación en el show, Magaby no ha dejado de trabajar, combinando proyectos de actuación con su faceta como cantante. "La música lo es todo para mí, crecí con ella, me ha dado tantas oportunidades..", asevera.

Hoy, la inolvidable 'pequeña gigante' prepara su esperado lanzamiento como solista. "Ahora estoy 100% enfocada en eso y espero que sea del agrado de la gente", afirma.

Realmente no teníamos tiempo para ponernos a asimilar lo que estaba pasando. Era impresionante ver cómo la gente se te acercaba, chavitas más grandes que yo me decían: 'De grande quiero ser como tú'. - Magaby

¿Cómo llegaste a formar parte de Pequeños gigantes?

Yo estudiaba en el CEA [Centro de Educación Artística] de Televisa. A mí la cantada me ha encantado desde que tengo memoria. Creo que fue lo primero que hice antes de hablar (ríe). Vi los anuncios del programa y les dije a mis papás que yo quería estar ahí. En aquel entonces hicieron un programa piloto que se llamaba Pequeños socios, hice el casting y quedé. Yo estuve en ese programa y gané el primer lugar, entonces ya cuando se decidió hacer Pequeños gigantes como quien dice yo ya estaba dentro.

Pequeños gigantes fue ya hace 10 años y fue una experiencia increíble y una plataforma enorme en mi vida artística y personal. Ahora quiero seguir avanzando, obviamente con todos esos recuerdos y ese nombre que hasta ahorita me ha respaldado, pero ya un poco más independiente. - Magaby

¿Habías hecho algo antes de participar en el programa?

Yo empecé mi carrera cuando tenía como seis años. Empecé cantando en teatros del pueblo. Tengo varios padrinos como Pablo Montero y Jenni Rivera y desde que estaba muy pequeña yo abría sus conciertos. Ya trabaja con ellos antes del programa.

Image zoom Magaby en Pequeños gigantes (2011) | Credit: Mezcalent

¿Eras consciente de la repercusión que estaba teniendo el show?

Lo que más me gustaba era que la mayoría de nosotros realmente estábamos en el programa por jugar, por disfrutar de lo que estábamos haciendo. Verdaderamente no sabíamos el alcance que estábamos teniendo en televisión, porque aparte vivíamos en una casa todos juntos y ya te imaginarás cómo era: de día teníamos clase de una cosa, clases de escuela, de canto, ensayos… Realmente no teníamos tiempo para ponernos a asimilar lo que estaba pasando. Era cuando salíamos a la calle que nos dábamos cuenta de que no podíamos ni salir porque había gente afuera y a donde quiera que íbamos nos pedían fotos y autógrafos. Era impresionante ver cómo la gente se te acercaba, chavitas más grandes que yo me decían: 'De grande quiero ser como tú'. Pero son momentos que no se olvidan. Viví muchas cosas dentro del programa, aprendí muchas cosas también. Lo disfruté mucho porque mi mentalidad era esa: disfrutar.

Pequeños gigantes fue un trabajo para todos los que estuvimos involucrados, pero nunca lo tomamos así. Íbamos con la mentalidad de divertirnos y de dar a conocer a la gente lo que podíamos hacer. - Magaby

¿A esa edad cómo se asume un éxito tan grande?

A mí me sirvió mucho que para mí era un juego que de verdad lo estaba disfrutando y que me encantaba. Yo sentía bien bonito que la gente se acercara y me pidiera una foto. Era como un sueño en ese entonces y todavía lo es obviamente, pero en ese tiempo estaba más pequeña y era todo bonito. Pequeños gigantes fue un trabajo para todos los que estuvimos involucrados, pero nunca lo tomamos así. Creo que eso fue una gran ventaja, que íbamos con la mentalidad de divertirnos y de dar a conocer a la gente lo que podíamos hacer, el talento que cada uno tenía. Aparte, al lado mío siempre ha estado mi mamá que si me quiero elevar un poquito ella me baja rapidísimo (ríe).

Image zoom Magaby en la actualidad | Credit: Cortesía

¿Qué momento dentro del programa recuerdas con más cariño?

La verdad es que Pequeños gigantes me dejó tantos recuerdos: cada programa, cada día viviendo en la casa con mis compañeros, cada detrás de cámaras, cada llegada a los foros, maquillaje, peinado… Pero creo que de las cosas que más me gustaron del programa fue haber compartido escenario con tantos artistas tan grandes. Yo en ese momento no me imaginaba que podría compartir escenario con el señor Pepe Aguilar, con Yuri, con Ricardo Montaner, con Alejandra Guzmán, con Lucero, con Gloria Trevi… Con grandes que yo admiraba y admiro muchísimo. Valoro mucho haber tenido la oportunidad de compartir escenario con todos ellos a mi corta edad. Todos los consejos que me dieron, ahorita los aplico mucho.

Diez años después, ¿cómo es la vida de Magaby?

Después de Pequeños gigantes nunca he parado gracias a Dios. Sigo trabajando también para la empresa Televisa en programas unitarios. Tuve la oportunidad de ser la voz de Lupita D'Alessio

en su bioserie. Fui su voz en sus canciones desde la infancia hasta la adolescencia y fue una experiencia increíble. Últimamente he estado trabajando con un compañero mío de Pequeños gigantes, Hiroshi. Presentamos un show juntos e hicimos varios lanzamientos con algunas canciones inéditas y covers. La gente nos aceptó muy bien porque desde el programa les gusta vernos juntos. Seguimos trabajando juntos, ya no tan enfocados como al principio porque nos hemos despegado un poquito en el lado de las carreras, pero la amistad sigue ahí. He tenido mis shows también en solitario. Pequeños gigantes fue una plataforma para mí muy importante para abrirme un gran camino en las redes sociales, que ahorita son muy importantes. Gracias a Dios tengo gente que todavía me apoya desde el programa y es algo muy bonito. Siento que es una plataforma importante para estar cerca de tus fans y he trabajado muchísimo en eso. Y ahorita estoy preparando mi lanzamiento como solista, que es algo que me tiene muy emocionada. Sentía que ya era mi momento de estar yo sola.

Recientemente quise entrar en un reality y me dijeron que no porque iba a ser un poco difícil quitarme esa imagen [de Pequeños gigantes] para el nuevo programa. - Magaby

¿Ha habido algún momento en el que te ha pesado el apellido 'Pequeños gigantes'?

Tanto como pesarme no. Creo que realmente me ha servido mucho más que lo que no. Pero sí ha habido tal vez algunas cosas. Por ejemplo, recientemente quise entrar en un reality y me dijeron que no porque iba a ser un poco difícil quitarme esa imagen para el nuevo programa. Entonces dije: 'Se fue una oportunidad, pero Pequeños gigantes me ha traído muchas más'. Obviamente ya lo que busco es seguir con mi carrera. Pequeños gigantes fue ya hace 10 años y fue una experiencia increíble y una plataforma enorme en mi vida artística y personal. Ahora quiero seguir avanzando, obviamente con todos esos recuerdos y ese nombre que hasta ahorita me ha respaldado, pero ya un poco más independiente. Ya soy una Magaby más grande que quiere mostrar más cosas y que quiere que la gente la conozca en otra faceta.

Image zoom Magaby | Credit: Cortesía

¿Cómo van los preparativos de tu lanzamiento como solista?