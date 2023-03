Madre de 'La Materialista' carga contra La casa de los famosos La progenitora de la concursante considera que le están "queriendo dañar" la imagen a su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Materialista Conductores La casa de los famosos; 'La Materialista' | Credit: Instagram; Telemundo Telemundo condenó el pasado viernes lo sucedido con Dania Méndez en Big Brother Brasil. "Estamos al tanto del incidente que involucró a Dania Méndez de La casa de los famosos en Big Brother Brasil que terminó en la eliminación de dos de sus participantes. Telemundo no acepta ningún tipo de comportamiento inapropiado en sus programas, y la seguridad y el bienestar de nuestro talento y empleados es siempre nuestra principal prioridad", dejaron claro. La declaración de la cadena hispana generó incontables reacciones a través de las redes sociales, entre ellas la de la madre de 'La Materialista', Ana, quien considera que los principios que profesa Telemundo no son consecuentes con lo que sucede luego en el reality show. La materialista 'La Materialista', concursante de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO "Cuánta mentira que no aceptan ningún comportamiento inapropiado, ¿y lo que están haciendo con Yameyry? Le quieren dañar su imagen diciendo tantas cosas feas que a leguas se notan falsas y no solo eso dañando su reputación y permitiendo que los participantes que ya salieron hagan burlas y más de un hombre como el El Rey Grupero ofendiendo a una mujer. Eso se llama maltrato de género", denunció la progenitora de la concursante. Ana reconoció que "como madre" se siente "muy mal" al ver que su hija "entró llena de sueños" en esa casa "sin imaginar lo que ustedes están haciendo aquí fuera con ella". 'La Materialista' 'La Materialista' y su madre Ana | Credit: Instagram 'La Materialista' "Yo solo pido respeto por mi hija. Y la bola de mujeres que tienen ahí armando complot en contra de Yameyry un día tendrán el karma de Dios porque olvidan que los que están ahí dentro tienen familia y una madre que sufre. Yo solo pido que la respeten, es mujer y se lo merece", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana también lamentó a través de las redes sociales que Telemundo no permitiera supuestamente al prometido de su hija sorprenderla este domingo por su cumpleaños. 'La Materialista' Credit: Instagram Ana, madre de 'La Materialista' "Eury hizo todo lo posible por estar contigo, pero no lo dejaron entrar", compartió desde sus historias de Instagram la madre de 'La Materialista' junto a una foto de su hija. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

