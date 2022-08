Madre de Daniella Navarro reta a Laura Bozzo tras los duros comentarios que hizo sobre su hija La progenitora de la actriz venezolana quiere enfrentarse con la abogada peruana para que le diga en su cara "qué tanto asco" le da su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo no dejó títere con cabeza en su primera y esperada entrevista en el plató de La casa de los famosos (Telemundo) tras su reciente eliminación del concurso. Además de llevar al programa a su récord histórico de audiencia, la abogada peruana arremetió fuertemente contra varios de sus excompañeros, entre ellos Toni Costa, a quien envió el siguiente mensaje: "¿Sabes qué Toni Costa?, prefiero mil veces ser como soy a ser una queda bien como tú que se la ha pasado todo el programa detrás de Niurka, detrás de Nacho. Tú, Toni, aprende a decir las cosas cara a cara". Pero, sin duda, Daniella Navarro, quien fuera como una hija para ella mientras estuvo concursando en el exitoso reality show de la cadena Telemundo, fue la que se llevó la peor parte. "No soy tu madre, te amé como una hija, te protegí, te defendí, me peleé las peleas por ti, saqué la cara por ti, hasta con Ivonne me peleé por ti. ¿Cómo te atreves a ser tan desleal, tan traicionera?", enfatizó Bozzo tras sentirse traicionada por la actriz venezolana. "Yo tengo dos hijas de las que me siento orgullosa, orgullosa porque nunca tuvieron que meterse a la cama por un hombre y por dinero", agregó. El asunto, sin embargo, no quedó ahí. La abogada también se refirió de una forma nada bonita a las relaciones que ha mantenido Daniella dentro del reality show con varios de sus compañeros. Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Telemundo "Primero fue Eduardo, yo los veía en la noche porque yo dormía en ese cuarto y parecía un mata hormigas con Daniella, luego Zerboni vino –se lo quiso violar a Zerboni–, entonces bajó y me dijo a mí: 'Mama me ha maltratado'. Mujer despechada Daniella me das asco", dijo con dureza. El desmedido ataque de Bozzo contra su hija mientras esta se encuentra incomunicada del mundo exterior y sin la posibilidad de defenderse, no sentó nada bien a la madre de Daniella, quien no tardó en acudir a las redes sociales para expresar su sentir tras lo sucedido. "Estoy extremadamente molesta, molestísima", dijo la progenitora de la actriz al término de la gala en una transmisión en vivo en Instagram en la que no dudó en retar a la peruana. "Quisiera que hubiera algún infiltrado ahorita en este momento en este [live] para retar, porque es que la quiero retar, y lo voy a poner en todas partes, quiero retar a Laura Bozzo, yo la única mamá de Daniella Navarro, Carlota Santodomingo, para que ella en mi cara me diga qué tanto asco le da mi hija, cuando a mi hija lo que le perjudicó en cierta forma fue el haberla defendido a ella, todas las peleas fueron por defenderla a ella". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Cómo Laura Bozzo va a decir 'es una persona que es pobre, que ella viene de pobreza'?", prosiguió. "Mis hijos no vienen de pobreza, mis hijos no saben lo que es pasar necesidad ni hambre, los he enseñado a trabajar porque yo he sido una mujer trabajadora. Y no se lo voy a permitir. La reto, si cualquier infiltrado está ahí del batallón de Laura Bozzo díganle, denles mi número, así sí me atrevo yo a ir a Telemundo a una Mesa caliente, pero ella y yo para que ella me diga".

