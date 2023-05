La nueva aventura profesional de Madison Anderson y Pepe Gámez en Telemundo tras La casa de los famosos El actor mexicano compartió este domingo los detalles a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos días han sido de mucho ajetreo para los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos, especialmente para Madison Anderson y Pepe Gámez, quienes no han dejado de cumplir con compromisos profesionales desde que salieran como ganadora y tercer finalista respectivamente el pasado lunes de la casa más famosa de la televisión de habla hispana. El tour de medios para la modelo puertorriqueña y el actor mexicano comenzó en Miami el martes y continuó días más tarde en Puerto Rico, donde estuvieron visitando diferentes programas. "Cumpliendo compromisos del show tuve la fortuna de visitar Puerto Rico y me voy sorprendido de la belleza de esta isla y la calidez y cariño de su gente. Sin duda regresaré pronto. Muchas gracias Puerto Rico", escribía días atrás Pepe por medio de su perfil de Instagram. Madison y Pepe Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram Madison Anderson A diferencia del resto de finalistas, Madison y Pepe han hecho gran parte de su tour de medios juntos debido a la fascinación que ha despertado en el público la dupla que ambos conformaron en el exitoso reality show de Telemundo y que dio origen a la pareja ficticia, 'Pepison'. Una dupla que la cadena hispana busca seguir explotando consciente de la enorme atención mediática que acapara y la pasión tan grande que despierta en la audiencia. Madison Anderson y Pepe Gámez Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram Madison Anderson De nuevo juntos Madison y Pepe estuvieron este domingo en las instalaciones de Telemundo Center en Miami por un motivo muy concreto. "Estamos trabajando en domingo", anunció de lo más misterioso Pepe desde sus historias de Instagram. "A seis días de haber salido de la casa y seguimos sin llegar a nuestra casa. Más tarde les cuento qué andamos haciendo por acá en Miami", agregó sin revelar detalles. Pepe Gámez Pepe Gámez | Credit: Instagram Pepe Gámez Pero, ¿qué se traen entre manos Madison y Pepe? ¿Qué estuvieron grabando este domingo? "Es un concurso que muy pronto les vamos a contar", avanzó Pepe. Pepe Gámez Pepe Gámez y Madison Anderson | Credit: Instagram Pepe Gámez Los exhabitantes de La casa de los famosos protagonizarán junto a otros dos exconcursantes del reality show, Paty Navidad y Osmel Sousa, una competencia de cocina inspirada en Top Chef VIP (Telemundo) que se emitirá próximamente dentro del programa En casa con Telemundo. "Yo soy medio malo en la cocina, pero como buen mexicano también tengo dotes culinarias. Ya verán", expresó el actor mexicano ante sus casi 800 mil seguidores de Instagram. Mira el video y conoce todos los detalles SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La jueza que se encargará de juzgar sus habilidades en la cocina será Maripily. Maripily Maripily Left: Pepe Gámez y Maripily | Credit: Instagram Maripily Right: Maripily y Madison Anderson | Credit: Instagram Maripily ¿Volverá a ganar Madison?

