Madison Anderson recibe importante oportunidad profesional a 1 mes de su triunfo en La casa de los famosos 3 El anuncio se hizo este miércoles y la modelo no puede estar más emocionada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Anderson Madison Anderson | Credit: TELEMUNDO Este miércoles 24 de mayo se cumplió un mes desde que Madison Anderson se convirtiera en la ganadora de la tercera temporada de La casa de los famosos. Una fecha muy especial que la modelo de madre puertorriqueña y padre estadounidense no ha querido pasar por alto en las redes sociales. "Un día como hoy, hace un mes, cerca de esta hora viví un momento que me acompañará por siempre. Escuché el esperado resultado: 'La ganadora de La casa de los famosos 3 eres tú, eres tú Madison Anderson'. Y desde ese instante no he parado de dar gracias. Después de 14 semanas pude ratificar lo que siempre sabía y decía tengo a los mejores fans del mundo. Ver que todo valió la pena y recibir con cada uno de sus votos tanto cariño, ha llenado mi alma de energía y fuerzas", comenzó compartiendo Madison a través de su perfil de Instagram. La también cantante aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo incondicional de sus fans y adelantó que "vienen muchas bendiciones para mí y para ustedes pues todo lo haremos y celebraremos juntos". La primera de esas "bendiciones" llegó este mismo miércoles. Madison Anderson Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson Con mucha emoción e ilusión, la ganadora de La casa de los famosos 3 compartió con sus fans la gran oportunidad profesional que ha recibido a justo 1 mes de su victoria en el reality show de Telemundo. Madison Anderson Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson Madison fue anunciada este miércoles como una de las anfitrionas de la alfombra roja de la cuarta edición de los Premios Tu Música Urbano que se llevará a cabo el jueves 15 de junio en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico y será transmitida en directo por Telemundo PR. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El evento musical también podrá seguirse en diferentes países alrededor del mundo través de Telemundo Internacional, YouTube y un servicio de streaming que será anunciado pronto. "Emocionada con esta oportunidad", escribió Madison desde sus historias de Instagram. Junto a la modelo también como anfitriones de la alfombra roja estarán el extalento de Telemundo Rodner Figueroa y la animadora del programa Día a Día de Telemundo PR Gil López.

