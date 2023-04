Madison Anderson gana La casa de los famosos 3 : "No puedo creer que lo hicimos, ¡gracias!" Tras varias semanas de encierro hoy se dio a conocer que la ganadora de La casa de los famosos 3 fue la modelo puertorriqueña Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famsoso 3 cerró hoy sus puertas en el prime time de Telemundo. Madison Anderson, Pepe Gámez, Paty Navidad, 'La materialista' y José Rodríguez, llegaron hasta la gran final. Tras una transmisión especial de más de dos horas, Héctor Sandarti y Jimena Gállego, anunciaron que la ganadora era Anderson, quien con gritos y lágrimas dio las gracias a su público y a Dios. "Gracias Señor", dijo emocionada la ex Miss, quien fue abrazada por su familia. "Gracias", y agregó. "No puedo creer que lo hicimos" A lo que Gallego agregó. "Puerto Rico tiene que estar de fiesta", dijo. "Y se lleva 200 mil dólares". A un día de que se coronara la ganadora del show, la puertorriqueña aseguró que a través de una mariposa los ángeles que la cuidaban la estaban acompañando. "No estoy sola, esto es una señal, no es una coincidencia". Madison Anderson Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson Anderson entró a La casa... siendo una de las concursantes menos conocida por el público. La modelo logró robar el corazón de la audiencia con su personalidad y carisma. Aunque saltó a la fama en 2019 a raíz de su participación en el certamen de belleza Miss Universo, donde quedó primera finalista, la gran pasión de Madison es la música. ¡Felicidades ganadora! .

