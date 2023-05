Madison Anderson, ganadora de La casa de los famosos 3, debuta como conductora en Telemundo "Yo quedé impresionado porque antes que nada conlleva mucha valentía el hecho de que el español no sea el primer idioma de alguien y se atreva así sin miedo", comentó el presentador de En casa con Telemundo, Carlos Adyan, sobre su debut. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Adyan Carlos Adyan y Madison Anderson en En casa con Telemundo | Credit: Facebook Carlos Adyan Tour de medios en Miami, Puerto Rico… Madison Anderson no ha dejado de visitar programas y conceder entrevistas desde que se convirtiera la semana pasada en la ganadora de la tercera temporada de La casa de los famosos. A pesar de que no ha parado ni un solo segundo puesto que su agenda ha estado repleta de compromisos profesionales, la modelo y cantante de madre puertorriqueña y padre estadounidense está feliz, saboreando este momento tan dulce que se encuentra viviendo y sobre todo aprovechando cada oportunidad que se le presenta. Madison, quien cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram, apenas lleva una semana fuera de la casa más famosa de la televisión hispana y ya ha conseguido importantes logros en el terreno profesional que le auguran una exitosa carrera en el mundo de la televisión. La ganadora de La casa de los famosos 3 tuvo la oportunidad de debutar este lunes como conductora en la pantalla de Telemundo. Lo hizo junto al puertorriqueño Carlos Adyan en el programa En casa con Telemundo, que se transmite de lunes a viernes a las 2 p. m., hora del Este. "Estoy superemocionada, esta es mi primera vez aquí con ustedes como host", compartía la modelo desde sus historias de Instagram justo unos minutos antes de salir al aire. El debut como presentadora de Madison cautivó al público y dejó impresionado al conductor del show. "Hoy fue el primer día de Madison como presentadora y de verdad que yo quedé impresionado porque antes que nada conlleva mucha valentía el hecho de que el español no sea el primer idioma de alguien y se atreva así sin miedo y lanzarse a algo porque la gente puede pensar que la televisión es fácil, pero no es nada fácil y fue ahí sin miedo", expresó Adyan desde su perfil de Instagram. "Así que felicidades a Madison por esta gran oportunidad por aprovecharla". Carlos Adyan Carlos Adyan y Madison en En casa con Telemundo | Credit: Facebook Carlos Adyan El presentador, quien es uno de los rostros más populares y queridos de su generación, le augura una exitosa carrera a su compatriota. "Le auguro mucho éxito porque lo más importante para un presentador es ser uno mismo, y ella lo ha logrado y por eso se ganó su público", comenta Adyan a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ya hoy no estará conduciendo el show –únicamente fue conductora invitada por un día–, no sería extraño que Madison siguiera desarrollando su faceta como conductora próximamente en este u otro programa de Telemundo. El público, sin duda, la espera con los brazos abiertos.

