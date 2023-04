Así ha cambiado Madison Anderson, ganadora de La casa de los famosos 3, a través de los años Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Madison Anderson Credit: Instagram Madison Anderson (x2) Los pronósticos se cumplieron. Madison Anderson era desde hacía semanas una de las grandes favoritas para ganar la tercera temporada del exitoso reality show La casa de los famosos (Telemundo) y anoche las votaciones del público lo confirmaron. Con su naturalidad y carisma, la modelo y cantante puertorriqueña de 27 años, quien se convirtió en 2019 en la primera finalista del certamen de belleza Miss Universo 2019, supo ganarse el cariño del público durante los más de 3 meses que estuvo encerrada en la casa más famosa de la televisión hispana. Mira cómo ha cambiado la ganadora de La casa de los famosos 3 a través de los años durante la última década. Acompañamos las imágenes de algunas de sus frases que resonaron con más fuerza dentro de la casa. Empezar galería 2013 Madison Credit: Instagram Madison Anderson Mi propósito en esta casa es para cambiar los estereotipos, para romper barreras y para ser esa representación para todos esos millones y millones de latinos que viven fuera de su país. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio 2014 Madison Credit: Instagram Madison Anderson Esto ha sido más que un juego para mí, esto fue una experiencia de transformación y gracias a Dios pude vivir esta experiencia de transformación con ustedes, el público. 2 de 11 Ver Todo 2015 Madison Credit: Instagram Madison Anderson Yo quiero ser ese testimonio para todas esas personas que se puedan identificar conmigo, que absolutamente nada en esta vida es imposible, que nadie eres tú y ese es tu poder, que tus defectos son tus virtudes. 3 de 11 Ver Todo Anuncio 2016 Madison Credit: Instagram Madison Anderson Yo soy una boricua muy orgullosa de mis raíces, pero sobre todo soy una mujer latina y yo quiero representar a todas esas mujeres latinas, no porque yo hablo español perfecto sino con mi fuerza, con mi valentía, con mi forma de ser, por mis acciones… 4 de 11 Ver Todo 2017 Madison Credit: Instagram Madison Anderson Uno de mis motivos para estar en este programa era para exponerme, para demostrar mi talento. Estoy apenas comenzando mi carrera en la música y por muchos años he tratado de entrar en el mundo, pero es muy difícil pues porque estoy manejándome a mí misma, o sea no tengo mánager, no tengo producer, entonces ojalá esto me abra muchas puertas. 5 de 11 Ver Todo 2018 Madison Credit: Instagram Madison Anderson Yo jamás pensé que iba a llegar tan lejos, yo recé para tener todas las cosas que tengo hoy en día. Esto para mí es un sueño hecho realidad. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2019 Madison Credit: Instagram Madison Anderson Yo sé que yo voy a salir de esta experiencia más fuerte en todos los aspectos, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. 7 de 11 Ver Todo 2020 Madison Credit: Instagram Madison Anderson Yo he perdido muchas oportunidades por el miedo, pero muchas. Y esta fue la primera oportunidad donde algo me dijo 'Madison, tienes que hacerlo, tú vas a dejar que la vida te pase si tú sigues diciendo que no, no', entonces fue la primera oportunidad donde yo dije tú sabes qué voy a hacerlo. 8 de 11 Ver Todo 2021 Madison Credit: Instagram Madison Anderson Esto para mí era imposible, entonces de verdad que eso es lo que me llevo, esa fuerza sabiendo que yo sí tengo capacidades para hacer todo lo que quiero lograr en este mundo. Me siento muy orgullosa de mí misma. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2022 Madison Credit: Instagram Madison Anderson Ojalá esto me abra muchas puertas, ojalá cuando salga de aquí pueda trabajar con las personas que quieran trabajar conmigo, que vean el talento, que vean ese potencial y que vean ese hambre que tengo para poder compartir mi talento con el mundo. 10 de 11 Ver Todo 2023 Madison Credit: TELEMUNDO Madison se convirtió anoche en la ganadora de la tercera temporada de La casa de los famosos. ¡Muchas felicidades! 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

