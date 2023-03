Lyn May intenta besar a Daniel Arenas en pleno show en vivo La actriz y vedette mexicana de 70 años estuvo como invitada en el programa Hoy día (Telemundo) e hizo de las suyas. ¡Así reaccionó el presentador y actor colombiano! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lyn May sigue generando controversia con su comportamiento y esta vez se volvió tendencia al intentar besar en la boca al presentador colombiano Daniel Arenas durante su visita esta semana al programa Hoy día (Telemundo). Todo sucedió a los pocos minutos de que Srenas y su copresentadora Penélope Menchaca le dieran la bienvenida al show. En el video que circula en las redes sociales, se ven los tres sentados en un sillón conversando cuando la vedette mexicana comienza primero a tocarlo inapropiadamente en el muslo y en el brazo. Luego, lo toma de la mano para ponerla en sus caderas. Visiblemente incómodo, Arenas le suelta las manos y le dice que es un hombre respetuoso que "tiene una mujer en casa". Daniel Arenas y Lyn May Daniel Arenas y Lyn May | Credit: Aaron Davidson/TELEMUNDO via Getty Images; Mezcalent.com En otro momento del show, la también actriz de 70 años lo agarra por el cuello e intenta besarlo no una, sino dos veces. Arenas no tardó en reaccionar a las intenciones de la actriz y movió la cara para los lados, evitando que tocara sus labios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. "Este hombre está aterrizado"; "qué horror de acoso"; "qué señora tan pasada, pobre señor"; "pobrecito de Daniel, en qué situación lo pusieron, me gustaría saber qué pasó de detrás de cámaras"; "pobre Daniel, él estaba superincomodo. Yo hasta cambié de canal porque no me gustó lo que vi", son algunos de los comentarios que se leen en las diferentes plataformas sociales como YouTube e Instagram. Cabe recordar que a finales del mes de enero, Adamari López y Arenas protagonizaron un beso como parte de un segmento de actuación y por el cual el actor tuvo que disculparse públicamente con su novia Daniela Álvarez.

