¡Productora ejecutiva de Despierta América anuncia gran sorpresa en el programa! Luz María Doria ha compartido una noticia sobre la nueva aventura del mañanero de Univision que hará las delicias de los espectadores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque Despierta América ya ha superado el cuarto de siglo en antena, a día de hoy sigue sorprendiendo con novedades y cambios para bien con el objetivo de seguir dando lo mejor para su público de tantos años. Esta semana, su productora ejecutiva, Luz María Doria, compartía una noticia que llenaba de alegría y de emoción a los espectadores. También al equipo del show mañanero. El anuncio coincide con una de las fechas más mágicas y especiales del año, la Navidad. Y como tal, esa nueva parte que llega al programa estará llena de ilusión, dicha y buenos momentos para los televidentes. Ellos serán los grandes protagonistas de lo que se viene. Luz María Doria Luz María Doria con el equipo de Despierta América | Credit: IG/Luz María Doria ¿De qué se trata esta nueva sorpresa que llega con tanta fuerza? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luz María dio un pequeño adelanto de lo que se acerca con carita picarona y con la convicción de que brindará luz, fe y esperanza a quienes decidan formar parte de esta nueva aventura. Una propuesta solo apta para quienes creen en los sueños. "Se me acaba de ocurrir una idea. Si te digo que nuestro equipo de producción de Despierta América te puede cumplir un sueño para Navidad. ¿Cuál sería ese sueño? Empieza a escribir que nosotros empezamos a trabajar", apuntó en su perfil de Instagram. Ella, y muchos de los que trabajan en el mañanero, son el ejemplo vivo de que los sueños, trabajados y sentidos con fuerza, se hacen realidad. Ahora puedes ser tú y cualquiera quien, con un poquito de ayuda, podrá materializar su ilusión. Anónimos y famosos ya empezaron a mandar sus propuestas. "Para mí sería poder traer a mi hermano Arturo de Venezuela", escribió Alicia Machado. "Estar en Sin Rollo", añadió Lucho Borrego. Y así, muchos más. Comienza la magia...

