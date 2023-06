Luto en el programa Hoy por inesperada muerte Con una evidente tristeza, se anunció durante la transmisión en vivo de Hoy, la muerte de uno de sus colaboradores a cuadro, era muy joven. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Programa hoy Credit: Instagram/@programahoy El equipo del programa Hoy mostró su pesar tras dar a conocer la muerte de uno de sus colaboradores. Se trata del doctor Alfredo Victoria Moreno, quien participaba en la emisión con consejos de salud. Fueron Arath de la Torre y Raúl Araiza los encargados de dar la noticia. "Les queremos informar, obviamente nos conmociona a todos como equipo, porque vas creando lazos, cariño, y bueno, falleció nuestro muy muy estimado colaborador el doctor Alfredo Victoria Moreno", dio a conocer Araiza durante la transmisión en vivo de dicho matutino. De acuerdo con De la Torre, las razones del deceso de este médico fueron por causas naturales; sin embargo, eso no impidió que les consternara la noticia porque, además de ser joven, eran allegados a él; incluso, les aplicó algunas vacunas. "Nos cimbró muchísimo, el deceso ocurrió esta madrugada, era un hombre muy joven, tenía apenas 42 años", continuó Arath. "Nuestras condolencias para su familia, sus amigos y bueno Descanse en Paz el Dr. Alfredo Victoria Moreno. Era una persona que nos llenó de cariño y nos dio muchas recomendaciones. La verdad, nos sorprendió a todos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto no deja que podemos vernos hoy y mañana ya no estamos", expresó Raúl Araiza."Descansa en paz querido amigo. Gracias por todo lo que nos diste. Y sí, estamos muy, muy consternados y tristes. Saludos a su familia y un abrazo". Alfredo Victoria Moreno participó en Hoy, por última ocasión, hace poco más de diez días, cuando formó parte de la sección "De lo que todo el mundo habla", cuando reveló las consecuencias de tomar cerveza cuando hace mucho calor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Luto en el programa Hoy por inesperada muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.