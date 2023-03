¡Pura emoción en La casa de los famosos con la visita de esta primera estrella de telenovelas! El equipo del reality sorprendió con esta invitación tan especial que fue a animar a uno de sus grandes amigos dentro de la casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta antes de entrar en La casa de los famosos, Osmel Sousa era más conocido por su experiencia como emisario de la moda y, también, por su gran exigencia a la hora de formar y valorar a futuras Misses. Desde que llegó al reality, la audiencia ha podido conocer más a la persona detrás de la imagen pública. El Zar de la Belleza ha abierto su corazón y ha dado a conocer experiencias de su vida hasta ahora desconocidas. El cubano, que se considera venezolano por su amor al país que le recibió siendo un niño, se ha emocionado varias veces hasta las lágrimas llegando a conmover con sus testimonios a compañeros y público. Su paso por la casa está gustando tanto que es considerado uno de los favoritos. Héctor Sandarti Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: Instagram Jimena Gállego Cuando se cumplen dos meses del arranque del exitoso reality de Telemundo, sus integrantes empiezan a recibir sorpresas y visitas que les motiven para seguir y no decaer de cara a la final. Esta semana Osmel era el elegido para recibir en la casa a alguien que ni se imaginaría, una primera estrella de las telenovelas que resulta ser una de sus grandes amigas más allá de los focos y los flashes. Pocos lo sabían hasta que la propia persona en cuestión lo dio a conocer en varios platós de Telemundo esta semana. Se trata de la primera dama de la escena, Lupita Ferrer, a quien le une una hermosa amistad con Osmel desde sus años de juventud como él mismo citó en su ruta de la vida. La protagonista de novelas históricas en la televisión como Doña Bárbara, Esmeralda, La Zulianita y Cristal, entre otras muchas, dio crédito a las declaraciones varias de Osmel cuando ha hablado de su vida y revelado fuertes situaciones, como que le inyectaron hormonas masculinas a los 12 años. "Nosotros nos criamos juntos en Maracaibo, es verdad que lo mandaron a casa de una familia cubana en Maracaibo... Todos lo quisimos mucho, es como mi hermano", confesó Lupita en La Mesa Caliente. Este miércoles, en la gala de La casa de los famosos ahondó más en esa preciosa amistad que ya suma muchas experiencias vividas en común y un cariño muy especial. Su reencuentro con Osmel ha supuesto uno de los momentos estrella de este reality y, sin duda, un motor para que el preparador de Misses siga con fuerza hasta la final, incluso ganar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Pura emoción en La casa de los famosos con la visita de esta primera estrella de telenovelas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.