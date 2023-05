Lucía Méndez revela cómo será su participación en La casa de los famosos México La reconocida actriz y cantante mexicana participará en el reality show de TelevisaUnivision, pero no lo hará como concursante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucía Méndez Lucía Méndez | Credit: Instagram Ocean Rodríguez; Mezcalent Este domingo 4 de junio La casa de los famosos México abrirá sus puertas a un grupo de celebridades que permanecerán durante varios meses aislados del mundo exterior mientras sus pasos son observados las 24 horas del día. Entre los concursantes que ya han sido confirmados se encuentran el conductor y actor mexicano Paul Stanley, la conductora cubana Raquel Bigorra, el actor y cantante mexicano Emilio Osorio y la influencer transexual Wendy Guevara. Pero las sorpresas no cesan ahí. El reality show que conducirán Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez también contará con la participación de la primera actriz y cantante mexicana Lucía Méndez, quien ha protagonizado exitosas telenovelas como Colorina y Tú o nadie. "El 11 voy a entrar a La casa de los famosos, del 11 al 17 o 18, voy a estar 8 días en La casa de los famosos porque después tengo compromisos con el disco, estoy preparando ya mi nuevo espectáculo, que se va a llamar 'Por amor a México', y ya tenemos otros compromisos, pero voy a estar ahí 7 días en La casa de los famosos", anunció este martes en la rueda de prensa de la presentación de su nuevo material discográfico, 'Por amor a México'. Lucía Méndez Lucía Méndez | Credit: Mezcalent La actriz, sin embargo, no entrará a La casa de los famosos como concursante. "¿Y ya estás lista para compartir hasta el baño?", le preguntó uno de los reporteros. "No, cómo crees. No, adentro no, me muero de miedo. No, no, no. Mi participación va a ser analizar, ver y ser muy realista, así va a ser mi participación", aclaró la también empresaria, dejando claro el tipo de papel que jugará en el reality show de TelevisaUnivision. Lucía Méndez Lucía Méndez | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz aseveró que nunca entraría a La casa de los famosos como concursante. "Hay que tener mucho valor para estar en ese tipo de formatos", señaló. "¿Qué te da miedo?", le preguntó otro reportero. "Que soy aire, soy libre como el viento, me asfixio… A mí me da mucho miedo el encierro", reconoció. "Mejor soy jurado, mejor opino muy humildemente".

