Lucía Méndez sobre Siempre reinas: "Tuve la misión de ser la diva" En una entrevista exclusiva con People en español, Lucía Méndez desveló que su cometido en el reality Siempre reinas fue ser la diva Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para Lucía Méndez ser parte del reality show Siempre reinas (Netflix) fue un acierto en su carrera. "Realmente quería en primer lugar trabajar con Netflix, es una empresa maravillosa y quería hacer un reality", confiesa la mexicana, quien compartió tablas con Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Laura Zapata. "Quería vivir esa experiencia". Experiencia que al final se tornó una pesadilla por la conflictiva relación que se formó durante la grabación con Pasquel y Zapata. "Te soy muy sincera, en el reality no pasaron muchas cosas reales de mi vida, yo tuve la misión de ser la diva, de no querer grabar la canción", confiesa. "De tener el picor del reality, de ponerme de diva, muchas cosas que yo platiqué de mi vida no las pusieron pero, sí yo era la que ¡cómo es posible, [que mal]!". Dichas discrepancias obligaron a Méndez a ejercer acciones legales contra las dos artistas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se han iniciado acciones legales en materia civil, penal y administrativa para efectos de que Laura Zapata y Sylvia Pasquel, se abstengan de seguir realizando conductas que injurien la imagen de Lucía Méndez a través de cualquier medio de comunicación o red social, conocido o por conocerse", dijeron a través de un comunicado los abogados de la intérprete de "Corazón de piedra", quien no se arrepiente de absolutamente nada. lucia-mendez-1.jpg "En realidad si no hubiera existido todo eso, hubiera sido un reality muy aburrido, un reality que no hubiera tenido ese picor, porque hablan de mí de principios a fin, para decir que soy de lo peor, que no sé qué que no sé cuánto, esa fue mi misión". De hecho, la Méndez no descarta en grabar la segunda temporada. "Esperemos que Netflix haga la segunda parte", dice. "Claro que haría la segunda temporada y sí me gustaría estar".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucía Méndez sobre Siempre reinas: "Tuve la misión de ser la diva"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.