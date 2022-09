Lucho Borrego vive un tenso momento con Carlos Mesber en su programa: "Tú no puedes renunciar" El periodista colombiano rompió a llorar y pasó uno de los momentos más difíciles de su carrera en el show Siéntese quien pueda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El chisme y la farándula pero contado de una forma diferente. Así es Siéntese quien pueda, el nuevo programa de Unimás y la más reciente propuesta del productor de Suéltame la sopa, Carlos Mesber. Apenas en su tercera semana al aire, el show ya está en boca de todos. Y es que, en este espacio, los protagonistas no solo están afuera, también en el plató. Sus colaboradores forman parte de una especie de reality en el que la audiencia decidirá quién se queda porque lo hizo bien y quién será castigado para salir unos días del programa. Esta semana el elegido por la audiencia para abandonar frente a Liliana Rodríguez ha sido Luis Alfonso Borrego, quien vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera. Entre lágrimas, así se lo hizo saber Mesber. La conversación fue grabada y posteriormente emitida dejando entrever la tensión que se respiraba en el ambiente. Lucho Borrego Lucho Borrego en el estreno de 'Siéntese quien pieda', de Unimás | Credit: Mezcalent Mientras el productor ejecutivo le decía que viera esto como una oportunidad para mejorar en sus puntos débiles, Lucho no pudo evitar emocionarse al ver que su parte más vulnerable quedaba expuesta ante todo el mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, la conversación mostró al comunicador dubitativo sobre si realmente quedarse o no en el nuevo show. "Tú no puedes renunciar", le advierte Mesber. La conversación fue grabada por las cámaras del despacho y salió al aire, no se sabe muy bien si con Lucho consciente de ello. Como si de un auténtico reality show se tratara, allí no se escondió nada. Por el contario, se mostraron las dudas, las preocupaciones y la desilusión de un Lucho más triste y decepcionado que nunca. Él fue el único presentador rescatado de Suelta la sopa para sentarse en una de las sillas del nuevo programa, pero parece que la cosa no empezó del todo bien. A pesar de su expulsión del show por parte del público y de manera temporal, sus compañeros le mostraron todo su apoyo, especialmente Liliana Rodríguez, quien se salvó en esta nominación frente a él. ¿Cómo se habrá tomado Lucho que estas imágenes hayan salido a la luz? Todas las respuestas en Siéntese quien pueda, de lunes a viernes a las 7PM, por Unimás.

