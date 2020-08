Lucho Borrego rompe el silencio sobre Carolina Sandoval: "Me di cuenta que nunca la conocí" El colaborador de Suelta la sopa se mostró muy decepcionado por la actitud de su compañera por tantos años. "No atiende a razones... y encima de todo está mintiendo". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha preferido guardar su opinión y no dar más importancia al asunto, pero visto el interés y la insistencia de la gente, Lucho Borrego ha accedido por hablar algo y claro sobre su excompañera en Suelta la sopa, Carolina Sandoval. Concretamente sobre su actitud tras la salida del programa. En un directo que estaba haciendo para sus seguidores en Instagram fue preguntado al respecto, así que quiso zanjar el tema con unas afirmaciones muy contundentes donde deja clara su postura. "Me tiene herido por decir que no estuvimos a su lado cuando desde el día uno que cometió la imprudencia de su live yo estoy hablando con ella, hablé con su mamá, le di consejos y no atiende a razones", explicó dolido. "Frente a eso no hay nada que hacer y encima de todo está mintiendo", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En sus gestos y tono de voz se percibía el malestar del periodista. Lucho asegura que el mismo día que ella dijo que nadie del programa se había preocupado de su estado, él justo le había mandado un mensaje. "Cuando me di cuenta que tuvo la desfachatez de decir una mentira como esa, entonces me di cuenta que nunca la conocí", prosiguió muy dolido ante las circunstancias. Además, aclaró que el programa había sido muy generoso con ella durante su tiempo en antena. No dio detalles pero sí dejó claro que SLS se había portado siempre de diez con ella. "Si ella sigue queriendo hablar de manera despectiva de la que fue su casa por 7 años, de quien fue su familia por 7 años, le perdonaron tantas cosas por 7 años, le taparon tantas cosas por 7 años y hoy en día se le olvidó", matizó Lucho. Image zoom mezcalent Su amistad está rota, si algún día vuelven a estar unidos es algo que solo el tiempo dirá. "Allá ella con su conciencia, allá ella con su alma, le deseo lo mejor a ella y a su familia porque de verdad sí los quise", concluyó el colaborador asegurando que esa había sido la última vez que iba a hablar del tema.

