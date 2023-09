'Lucho' Borrego habla de su reencuentro en televisión con Carolina Sandoval: "Durante mucho tiempo le guardé un sentimiento de dolor porque nunca entendí sus reacciones" La última vez que compartieron plató de televisión fue en 2020 en el extinto programa ¡Suelta la sopa! Este martes se reencontraron en ¡Siéntese quien pueda! (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sandoval Carolina Sandoval y 'Lucho' Borrego se reencuentran en televisión | Credit: Instagram Carolina Sandoval; Mezcalent; ¡Siéntese quien pueda! A 3 años de su abrupta salida de ¡Suelta la sopa!, Carolina Sandoval se reencontró este martes en televisión en el programa ¡Siéntese quien pueda! (Univision) con varios de sus excompañeros del extinto show de Telemundo, con quienes cortó en 2020 todo tipo de relación. "Solo diré que hoy fue uno de esos días en los que la vida te regala momentos que te dan paz. Apostemos por más momentos como estos", escribió la periodista e influencer venezolana al término del programa a través de su perfil de Instagram. "Gracias por todos sus mensajes, hemos comprobado que somos más los buenos y que los mejores momentos se viven desde el alma". Uno de los reencuentros más emotivos lo vivió junto a 'Lucho' Borrego, actual panelista de ¡Siéntese quien pueda! y con quien trabajó muchos años en ¡Suelta la sopa! Carolina Sandoval 'Lucho' Borrego y Carolina Sandoval se reencuentran en televisión | Credit: ¡Siéntese quien pueda! "Para mí fue un momento de muchas emociones encontradas", reconoce a People en Español el comunicador colombiano, quien cuenta con algo más de 300 mil seguidores en Instagram. "A Carolina no puedo negar que durante mucho tiempo le guardé un sentimiento, más que de resentimiento, de dolor porque nunca entendí sus reacciones frente a nosotros. Nunca entendí luego de su salida del programa de televisión en el que trabajamos hace unos años [que] ella se hubiera referido de una manera tan displicente, el haberme enterado yo de cosas que realmente me afectaron en mi vida personal, me afectaron en mi vida familiar por filtraciones que yo sé que ella dio". Borrego, sin embargo, prefiere pasar página y quedarse "con las cosas buenas y con lo positivo de todo esto". "Y es precisamente el hecho de que todos estamos en función de conservar los vínculos que en algún momento nos hicieron ser una familia", asevera. 'Lucho' Borrego y Carolina Sandoval se reencuentran en televisión 'Lucho' Borrego y Carolina Sandoval se reencuentran en televisión | Credit: ¡Siéntese quien pueda! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ese abrazo que nos dimos hoy vino del alma, esas palabras que expresé el día de hoy vinieron del alma también, pero también su respuesta la recibí en el alma. Carolina es una persona que hasta el día de hoy, a pesar de la falta de comunicación de los últimos años, sigue siendo esa persona que cuando dice algo me provoca una risa, me provoca una carcajada, me hace sentir cosas que me alegran el alma, así que es un hito habernos reencontrado y saber que tenemos que recuperar el tiempo perdido", agrega.

