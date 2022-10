Lucho Borrego sobre Liliana Rodríguez: "Siento que la decisión ya la venía meditando hace tiempo… quería una salida muy a su estilo" Luis Alfonso Borrego, conductor del programa Siéntense quien pueda habló en exclusiva sobre la abrupta salida de Liliana Rodríguez Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julián Gil, no fue el único que quedó atónito por la abrupta salida de Liliana Rodríguez durante la grabación de Siéntese quien pueda. Luis Alfonso Borrego, quien también funge como panelista del programa de Unimas, habló en exclusiva con People en Español sobre lo vivido hace unos días. ¿Cómo viviste el momento en que Liliana dejó el set? El momento que Liliana se levantó, lo viví como todos en su casa y en el estudio. Con sorpresa, pero no pensé que fuera algo drástico. Siento que la decisión ya la venía meditando hace tiempo por la dinámica tan particular que tiene nuestro show y además quería una salida muy a su estilo. ¿Se puede saber qué pasó, qué la hizo tomar esa decisión? No he hablado con ella luego de su salida pero sí mucho antes. Nos queremos mucho y prometimos apoyarnos. Si ella decidió esto, sin compartirlo del todo, trato de entenderla y bueno, estoy seguro que detrás de este movimiento vendrán nuevas cosas para ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo fue tu experiencia al trabajar con ella? Julian dijo cosas muy positivas sobre ella... Mi experiencia de trabajar con ella fue linda. Si antes había sido una fuente para mí y [la entrevisté] en otros proyectos en los que he estado, en esta ocasión hubo mucho respeto, cariño y hasta identificación. Independiente de su personalidad o carácter fuerte y hablandolo en primera persona, conmigo fue muy linda tal como siempre lo ha sido en los años que llevamos de conocernos. No es la primera vez que vives algo similar, en el pasado una compañera tuya también abandonó el programa en el que también trabajabas… Efectivamente lo primero que pensé fue en el capítulo vivido en el 2020 con Carolina [Sandoval]. Tuve un deja vu porque fue un momento de mucha tensión y doloroso cuando llevábamos tantos años trabajando juntos. En este caso, aunque similar, no creo que llegue siquiera a parecerse a ese momento. Gracias a Dios lo vivido en ese entonces, nos enseñó mucho. Lucho Borrego y Liliana Rodriguez Lucho Borrego y Liliana Rodriguez | Credit: Mezcalent.com (2) ¿Cuál crees que es la sazón de Siéntense quien pueda? Indiscutiblemente la sazón y la personalidad que sigue formándose en Siéntese..., son precisamente estos matices de sorpresa que como en todo reality show se manejan. Para nosotros mismos en el panel, tenemos que tener una capacidad de reacción, autocontrol y análisis muy fuerte porque no es solo desmenuzar las noticias del día, es saber cómo estas nos afectan directa o indirectamente. ¿Cuáles son tus planes para el siguiente años y para finales del 2022? En mis planes está seguir construyendo este show de televisiíon único en su especie y seguir aprendiendo de esta oportunidad. Ha sido un reto más en casi 20 años [de carrera que tengo]. A la misma vez, sigo con mi agencia de comunicaciones estratégicas a la que le dedico todo mi tiempo cuando no estoy en la tele.

