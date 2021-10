¡De pareja televisiva a rivales por la audiencia! Lourdes Stephen versus Rodner Figueroa, ¿quién gana a quién? Los conductores se enfrentan cada domingo por el rating en el prime time de la televisión hispana con sus respectivos programas: Sal y pimienta (Univision) y El colador (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes Stephen Lourdes Stephen; Rodner Figueroa | Credit: Mezcalent; TELEMUNDO Durante varios años, Lourdes Stephen y Rodner Figueroa conformaron una de las parejas televisivas más exitosas de la pequeña pantalla como conductores del programa Sal y pimienta (Univision). La querida pareja televisiva se rompió, sin embargo, de forma fulminante en marzo de 2015 tras el despido de Rodner de la cadena de habla hispana a raíz de los comentarios racistas que hizo sobre la entonces Primera Dama Michelle Obama. Seis años después, la periodista dominicana y el conductor venezolano vuelven a coincidir en el prime time dominical de la televisión de habla hispana, esta vez desde cadenas diferentes: Lourdes en Univision con Sal y pimienta y Rodner en Telemundo a través del recién estrenado show de entretenimiento El colador, que debutó el domingo 12 de septiembre. Convertidos ahora en rivales por el rating, los conductores midieron por primera vez fuerzas el pasado domingo 26 de septiembre en un duelo que tuvo un claro ganador: Sal y pimienta. Lourdes Stephen Lourdes Stephen, conductora de Sal y pimienta (Univision) | Credit: Instagram Lourdes Stephen Mientras que el show que conduce Stephen en compañía de Jomari Goyso superó el millón de televidentes (P2+) y los 378 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, el programa que presenta Figueroa junto a Aylín Mujica registró menos de 700 mil televidentes (P2+). Domingo, 26 de septiembre 1.Sal y pimienta: 1,022,000 (P2+) 2.El colador: 621 mil (P2+) Rodner Figueroa Rodner Figueroa, conductor de El colador (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ambos espacios televisivos perdieron audiencia en su segundo enfrentamiento, el liderazgo de Sal y pimienta sobre El colador se repitió este domingo 3 de octubre. Domingo, 3 de octubre 1.Sal y pimienta: 816 mil (P2+) 2.El colador: 539 mil (P2+)

