¡Así han sido los reacciones a la incorporación de Lourdes Stephen a Al rojo vivo! Tras anunciar su aterrizaje en el programa de Telemundo, la conductora y su puesta en escena han recibido un aluvión de comentarios. ¿Qué piensa el público fiel del famoso show? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales de Julio, Lourdes Stephen cerraba un ciclo laboral con Univision después de dos décadas trabajando para la famosa cadena de televisión. Por entonces pocos se imaginaban que le esperaba una aventura profesional llena de entusiasmo en Telemundo. Con mucha emoción, la conductora anunció días después el nuevo reto que le había presentado la vida. Su incorporación a Al rojo vivo fue una noticia que sorprendió para bien por el hecho de seguir teniendo ante las cámaras a la comunicadora dominicana. Lourdes Stephen Lourdes Stephen | Credit: Mezcalent Tras su reciente debut de la mano de su compañera Jessica Carrillo, Lourdes, quien fue el centro de todas las miradas, recibió un sinfín de comentarios y reacciones tras su puesta en escena en un programa de esta envergadura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Pasó el examen para los fieles seguidores del mítico show? Los mensajes no se hicieron esperar y con ellos se despejaron las dudas. El público suele tener casi siempre la razón, y lo que de él emanó fueron cosas muy positivas hacia la querida periodista. "Lourdes me alegra este cambio y lo perfecto lo haces", "Eres una gran y maravillosa mujer y profesional", "Casi no veía el programa pero desde que tú estás en él lo veo", "Desde ahora no me lo voy a perder", "Siempre radiante", escribieron los seguidores de la feliz mamá y del show. Lourdes ha llevado su estilo y su sonrisa al famoso plató de Telemundo y el resultado ha sido una acogida abrumadora. Una oportunidad de la que está encantada de la vida y muy agradecida.

