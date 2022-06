¡Por fin! Los Tigres revelan su secreto mejor guardado Los legendarios músicos mexicanos hablaron en exclusiva con People VIP sobre el estreno de su documental Los Tigres del Norte: Historias que contar (Prime Video). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Imparables, así son Los Tigres del Norte con casi cinco décadas en los escenarios siguen adelante llenos de proyectos, tanto en la música como en el cine, donde también tienen una larga trayectoria. Este 17 de junio debuta su más reciente proyecto para la pantalla y es el documental Los Tigres del Norte: Historias que contar (Prime Video). Este es sin duda alguna su proyecto más personal e íntimo que aprovechó la pausa laboral generada por la pandemia para que los músicos nacidos en el rancho Rosa Morada de Mocorito, Sinaloa, aprovecharan para hurgar en sus memorias y repasar su deslumbrante carrera. ¡Y vaya que si el documental es revelador! Bajo la batuta del director Carlos Pérez Osorio y el productor José Nacif, Los Alegres del Norte —su primer nombre, cuando salieron del rancho para buscar fama y fortuna— van contando su increíble ascenso compaginando fotos, videos y entrevistas con amigos y familiares muy cercanos. En las imágenes es innegable porqué se les llama también "Los Incansables" Tigres del Norte, pues sus maratónicos conciertos suelen durar horas. ¿Cómo le hacen para verse tan enteros, como que no pasa el tiempo por ustedes? les preguntamos a su paso por People VIP? "Yo creo que como somos muy felices con lo que hacemos, el trabajo nos ha mantenido de esa manera", asegura Jorge Hernández, vocalista, acordeón y líder del grupo. "Yo creo que eso hace que las cosas sean fáciles para nosotros", explica. "[Es importante] tratar de cuidarnos en todas las áreas, tratar de descansar, de repente andas desvelado y tienes una oportunidad de descansar un ratito pues te duermes un ratito y ahí vas adelante", asegura sobre el secreto de su longevidad artística y personal. Los Tigres del Norte Credit: Prime Video "Pasaron los años y pasó el tiempo y no te das cuenta en tu recorrido hasta que hicimos este documental y nos dimos cuenta qué tan aprisa Los Tigres del Norte...a qué velocidad iba ese recorrido. Ahora por la pandemia nos dimos cuenta que estábamos en un momento ideal [para] hacer este documental", prosigue el intérprete de melodías icónicas como "Contrabando y traición", "La puerta negra" y "Jefe de jefes". Los Tigres del Norte Credit: Prime Video En la cinta se explica el momento en que Hernán Hernández introduce el bajo eléctrico a la agrupación, cambiando para siempre su sonido. Los Tigres del Norte Credit: Prime Video "Nosotros en realidad no. nos fijamos mucho en lo que hacen los demás pero nuestra atención musical esta al 100% con Los Tigres del norte y eso nos ha mantenido al margen de caer en oras corrientes musicales", explica Eduardo "Lalo" Hernández, acordeón y saxofón del grupo. "En realidad un artista que tú digas [que] escuchamos y que digas 'este puede ser' no. [Nosotros] nos enfocamos en eso; más bien las ideas creativas salen de aquí del grupo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los Tigres del Norte Credit: Prime Video "Los Tigres del Norte siempre estamos abiertos a cualquier proyecto que se nos presente", prosigue ante la pregunta de si trabajarían con figura jóvenes, como su paisano Christian Nodal. "No podemos decir que va a ser mañana o pasado, probablemente en un futuro, porque siempre estamos pensando en qué novedades podemos traerle a nuestro público y siempre y cuando sea con los Tigres del Norte". Los Tigres del Norte: Historias que contar ya está disponible en Prime Video.

