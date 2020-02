Los datos y números más curiosos que dejó el Super Bowl LIV Dale una mirada a los números que dejaron una huella imborrable en la historia del Super Bowl y que nuevamente demuestran que los latinos fuimos protagonistas en la edición LIV. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hablar del Super Bowl LIV es hablar de una de las ediciones más especiales para la comunidad latina por el protagonismo que tuvieron en el juego grandes estrellas de nuestra comunidad. Pero no solo la aparición de Jennifer López y Shakira en el esperado Halftime Show han hecho de la edición 2020 del Super Bowl algo inolvidable. Dale una mirada a todos estos datos y números que dejaron una huella imborrable en la historia del evento deportivo más esperado de cada año. Una fiesta latina

Por primera vez en la historia del Super Bowl, cuatro megaestrellas de la música latina estuvieron encargadas del esperado Halftime Show. Shakira y Jennifer López fueron un derroche total de energía que puso a bailar a los más de 60,000 aficionados que llegaron al Hard Rock Stadium de Miami a ver el juego en vivo. La presencia de J Balvin y Bad Bunny, dos de los artistas más populares en el mundo entero en este momento, añadió mucho más sabor latino a la presentación de las dos divas. Y por supuesto, no podemos olvidar que Emme, la hija de JLo, también estuvo en el escenario y que Demi Lovato brilló de igual forma con su interpretación del himno nacional de los Estados Unidos. ¡Una fiesta latina sin duda! Image zoom Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La más joven

Emme Muñiz, la princesita de JLo y Marc Anthony, se transformó en la persona más joven de la historia en presentarse en un Super Bowl. Con su actuación junto a su mami, la pequeña de 11 años le regaló al mundo uno de los momentos más emotivos de la noche. $0 fue lo que pagó la NFL a Shakira y JLo por su presentación

Aún resulta extraño de creer que uno de los eventos masivos más vistos y costosos del mundo no le pague a los artistas que están en el show de medio tiempo. No solo ha sido el caso de Shakira y JLo, artistas como Madonna, Katy Perry, Bruno Mars, Maroon 5, Beyoncé tampoco han recibido un centavo de parte de la NFL. Mujeres latinas rompiendo récords

La presentación de Shakira y JLo no solo le robó la respiración a más de uno con su despliegue de sensualidad, también se convirtió en el Halftime Show del Super Bowl más visto de la historia en YouTube. En tan solo cuestión de días, el video del show superó los 100 millones de reproducciones. Wow! El repertorio de las dos cantantes incluyó una cifra récord de 24 canciones en 12 minutos. ¿El más visto?

Con una audiencia total de 102 millones de personas, el Super Bowl LIV se convirtió en el décimo más visto de la historia. En el primer lugar del listado continúa reinando el Super Bowl XLIX (2015), que enfrentó a los Patriots de New England contra los Seahawks de Seattle. La encargada de protagonizar el Halftime Show en esa ocasión fue Katy Perry. Otra latina que hizo historia

El Super Bowl 2020 fue una ocasión para varias primeras veces y una chef latina, Dayanny de la Cruz, se convirtió en la primera mujer en estar a cargo de la comida en un gran juego. Esta chef de sangre dominicana tuvo la difícil tarea de alimentar a los miles de aficionados que llegaron al Hard Rock Stadium, incluyendo los invitados VIP como Shakira y JLo Según nos compartió en entrevista la chef Dayanny, para el gran juego fueron necesarios más de 30,000 hot dogs, 4,000 langostas, 5,000 libras de puerco ahumado, 9,000 galletas y 5,000 cake pops. Image zoom Chef Dayanny de la Cruz con Beyoncé. Opciones saludables

Otro de los datos curiosos que dejó la edición más reciente del Super Bowl fue con respecto a la comida, ya que las búsquedas en Google sobre snacks para ver el juego dejaron un resultado inesperado y que demuestra que las personas están buscando opciones más saludables para sus menús en ocasiones como esta. La llamada “impossible burger”, nombre de las hamburguesas veganas que tienen un sabor idéntico al de aquellas hechas con carne, apareció por primera vez en el listado de las 10 recetas más buscadas en Google de comidas para ver el Super Bowl. La primera entrenadora de la historia

Katie Sowers se convirtió en la primera mujer que llegó a un Super Bowl siendo parte del grupo técnico de uno de los equipos. A sus 33 años, la asistente técnica del equipo ofensivo de los 49ers de San Francisco también dejó una marca en la historia de la NFL. Los 30 segundos más costosos de la televisión

¿Pueden creer que un comercial de tan sólo 30 segundos en el Super Bowl LIV tenía un costo de $5.6 millones? No hay duda que las cosas han cambiado mucho desde 1967, año en que se realizó el primer Super Bowl y un comercial costaba alrededor de $40,000. Advertisement

Close Share options

Close View image Los datos y números más curiosos que dejó el Super Bowl LIV

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.