Telemundo estrena esta noche a las 7 p. m., hora del Este, su nuevo y ambicioso reality show en el que 50 celebridades vivirán desconectadas del mundo exterior en una lujosa hacienda mientras compiten en despiadados desafíos dirigidos por un maquiavélico personaje, El León, con el objetivo de ganar hasta $350,000. Conoce uno a uno a sus 50 concursantes.

Manelyk González

La influencer mexicana, quien supera los 15 millones de seguidores en Instagram, participó en la primera temporada del exitoso reality show La casa de los famosos, donde se convirtió en la segunda finalista. Recientemente fue panelista en la edición dominical de la tercera temporada de La casa de los famosos.

Thali García

La actriz mexicana ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Silvana sin lana. Desde hace varios años forma parte del elenco de la exitosa superserie El señor de los cielos, donde interpreta a Berenice Ahumada.

Salvador Zerboni

El actor mexicano se quedó el año pasado a las puertas de convertirse en el ganador de la segunda temporada del exitoso reality show La casa de los famosos.

Lorenzo Méndez

El cantante y compositor del género regional mexicano fue integrante de la Original Banda El Limón. En 2021 participó en la competencia de baile de Telemundo Así se baila.

Juan Vidal

El actor dominicano ha participado en exitosas telenovelas como Soltero con hijas y Mi marido tiene familia. El año pasado aceptó el reto de convivir en La casa de los famosos, donde inició un romance con Niurka Marcos que no prosperó.

Isabella Sierra

La joven actriz colombiana se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur, donde interpretó a la hija de Kate del Castillo.

Luis 'El Potro' Caballero

La estrella de reality shows participó en la segunda temporada de La casa de los famosos.

Sebastián Caicedo

El actor colombiano ha participado en exitosas superseries de Telemundo como El Chema y El señor de los cielos. Fue esposo de la actriz colombiana Carmen Villalobos.

Nicole 'Nicky' Chávez

La hija del célebre boxeador mexicano Julio César Chávez dio de qué hablar en la tercera temporada de La casa de los famosos.

Jessica Coch

La actriz mexicana ha sido villana de exitosos melodramas de TelevisaUnivision como Cuando me enamoro y Mi pecado.

Julia Gama

La actriz, modelo y reina de belleza brasileña participó en la segunda temporada de La casa de los famosos, donde conoció a su novio Rafael Nieves, quien también forma parte de Los 50.

Lambda García

El actor mexicano ganó la primera temporada de la competencia culinaria de Telemundo Top Chef VIP.

Julieta Grajales

El Chema y El señor de los cielos son algunas de las producciones en las que ha participado la actriz mexicana.

Fernando Lozada

El modelo, actor y empresario participó en la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos.

Dania Méndez

La influencer mexicana fue una de las concursantes más populares de la tercera temporada de La casa de los famosos.

Ojani Noa

El actor, modelo y conductor cubano se dio a conocer por haber estado casado con la estrella internacional Jennifer López. Actualmente trabaja como conductor de programas para el público hispano en los Estados Unidos.

Rey Grupero

El creador de contenido de origen mexicano fue uno de los concursantes más controversiales de la tercera temporada de La casa de los famosos.

Yulianna Peniche

La actriz y presentadora de televisión mexicana es recordada por muchos como 'la maldita lisiada' por su participación en la exitosa telenovela María la del barrio.

Alan Slim

El actor mexicano forma parte del elenco de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos.

Fernando Noriega

El actor mexicano dio vida a 'El Rojo' en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos.

Gianmarco Onestini

El modelo italiano ha participado en exitosos reality shows en España como Gran Hermano VIP y Supervivientes.

Douglas Castillo

El jugador profesional de tenis de mesa oriundo de Costa Rica fue uno de los atletas de Exatlón Estados Unidos 2022, competencia en la que también participó su gemelo.

Luisa Fernanda

La creadora de contenido y empresaria colombiana de 30 años es una de las influencers más populares de su país. Solo en Instagram cuenta con más de 18 millones de seguidores.

Fer De La Mora

La empresaria mexicana de 28 años es fanática del fitness y los deportes. En 2022 ingresó a Exatlón Estados Unidos, sin embargo, tuvo que abandonar la competencia por una lesión en la rodilla.

Esteban Castillo

El que fuera participante de Exatlón Estados Unidos 2022 nació en Costa Rica. Aunque practica diferentes deportes, su verdadera pasión es la actuación, el modelaje y la creación de contenido.

Karely López

La campeona de boxeo mexicana de 33 años participó en la segunda y cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos.

Michelle Lando

La influencer paraguaya tiene 23 años y ha causado sensación en las redes por su parecido con la cantante Danna Paola.

Luis Guillén González 'Suavecito'

El creador de contenido mexicano de 29 años participó en el reality show La Venganza de los ex VIP. Su pareja, Kim Shantal, también forma parte de Los 50.

Adriano Zendejas

El actor mexicano se dejó ver en 2021 junto con su hermana, la también actriz mexicana Samadhi Zendejas, en la competencia de baile de Telemundo Así se baila.

Kim Shantal

La youtuber mexicana de 29 años supera los 11 millones de seguidores en Instagram. Es novia del creador de contenido Suavecito, quien también forma parte de Los 50.

Shirley Arica Valle

La modelo, influencer y personalidad de la televisión peruana tiene 34 años. En Instagram cuenta con 2 millones de seguidores.

Anahí Izali

La actriz y modelo mexicana fue una de las concursantes de la primera temporada de La casa de los famosos.

Glenda Chapa

La mexicana fue una de las participantes del reality de Telemundo Por amor o por dinero. Aunque es graduada de la carrera de psicología, trabaja en una agencia de marketing organizando eventos. Se considera enamoradiza, extrovertida y más clara que el agua.

Daniela Tapia

La actriz de origen cubano ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Madre Luna, Doña Bárbara, Betty en NY y más recientemente La suerte de Loli.

Aneudy Lara

El actor, músico y deportista dominicano es conocido por sus papeles en las telenovelas de Telemundo Más sabe el diablo y Una maid en Manhattan.

Julio Ron

El deportista, conductor, coach fitness y empresario mexicano es hermano del galán de telenovelas José Ron.

Jessica Stonem

La influencer y estrella de realities mexicana es conocida por muchos como 'La diabla'.

Beta Mejía

El comediante y deportista colombiano tuvo la oportunidad de participar como refuerzo en la sexta temporada de Exatlón Estados Unidos.

Samira Jalil

La modelo y estrella de reality shows de origen argentino dio de qué hablar como concursante de la tercera temporada de La casa de los famosos.

Asaf Torres

El cantante puertorriqueño de 25 años ha participado en diferentes programas de telerrealidad como Por amor o por dinero y El poder del amor.

Rafael Nieves

El actor y atleta mexicano de 39 años fue uno de los concursantes de la segunda temporada de La casa de los famosos, donde conoció a su novia Julia. También participó en la última temporada de Exatlón Estados Unidos.

Juan Pablo Llano

El actor colombiano formó parte de la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, donde interpretó al periodista Daniel Cerón.

Polo Monárrez

El actor mexicano ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Betty en NY y La suerte de Loli.

Isa Castro

La creadora de contenido mexicana de 27 años se dio a conocer en el reality show Acapulco Shore de MTV. Fue novia de Rey Grupero, quien también forma parte de Los 50.

Cecilia Ponce

La actriz argentina de 41 años ha dejado huella en la televisión mexicana como actriz de diferentes telenovelas de TV Azteca, entre ellas Amor en custodia y Siempre tuya Acapulco.

Ana Parra

La deportista y modelo colombiana de 28 años ha participado en dos temporadas de Exatlón Estados Unidos: la quinta y la séptima.

Macky González

La atleta de alto rendimiento mexicana de 33 años es una mujer fuerte que no tiene filtros y dice lo que piensa.

José Ramos

El auxiliar de vuelo y bailarín dominicano ha conquistado las redes con su contenido de baile y el mundo fitness.

Brandon Castañeda

El cantante y modelo mexicano de 22 años es uno de los integrantes de Wapayasos y Horripicosos.

Bebeshita

La influencer y estrella de reality shows fue novia de Brandon de los Wapayasos, quien también forma parte de Los 50.

