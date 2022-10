Exclusiva: Rita Moreno y Cheech Marin harán una aparición especial en el nuevo sitcom Lopez VS. Lopez La anticipada serie de comedia debuta el 4 de noviembre en la cadena NBC y lleva a George López, su hija Mayan López y a Selenis Leyva en los estelares, ¡tenemos todos los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lopez vs. Lopez - Season 1 Credit: Casey Durkin/NBC Es uno de los comediantes hispanos más admirados y queridos en el mundo y este otoño debutará con un nuevo y muy esperado sitcom de NBC: Lopez VS. Lopez. Nos referimos al actor, productor y autor mexicoamericano George López, quien en esta comedia compartirá estelares con su hija, Mayan López —quien también hace el papel de su hija en la serie— y Selenis Leyva, quien saltó a la fama en la aclamada serie Orange is the New Black (Netflix). A este elenco de lujo se unen ahora dos invitados sumamente especiales y no menos queridos por la audiencia: Rita Moreno y Cheech Marín. Ambos legendarios actores aparecerán en el capítulo número 108 de la serie que hace su debut en pantallas el próximo 4 de noviembre a las 8:00 p.m., hora del Este/7:00 p.m. Centro, según reveló la cadena NBC en exclusiva a People en Español. Rita Moreno hará el personaje de la abuela Dolores "una mujer de espíritu guerrero cuya misión es hacer que su nieto George haga lo correcto a toda costa", revelan voceros de la cadena. "Ya sea dándole un chancletazo o con su inclemente y afilada lengua, ella está aquí para enderezar las cosas con George, quiera o no". Rita Moreno Credit: Austin Hargrave Por su parte, Cheech Marin interpretará a Carlos. "[Es] un curandero invitado por López para que venga a su casa a deshacerse de un espíritu intruso", se dijo. "Él es el sabio y poderoso conducto entre lo supernatural y el mundo temporal. Es a la vez místico y magnético. ¡También es moderno y acepta criptomoneda! Carlos dice las cosas como son y es un chamán que no solo puede encargarse de los espíritus, también puede encargarse de limpiar cualquier evidencia, si se requiere". Cheech Marin Credit: Allan Amato Una probadita de la nueva serie Lopez Vs. Lopez con George López y su hija, Mayan López: ¡Pero las buenas noticias no acaban ahí! NBC también ha revelado a People en Español, que cuatro integrantes del elenco de la desaparecida serie de comedia George Lopez también están de vuelta para reunirse una vez más con el protagonista de Lopez VS. Lopez haciendo una aparición especial en el capítulo número 106. Estamos hablando de Constance Marie, Belita Moreno, Valenta Rodríguez y Luis García, quienes se reúnen en escena con George López luego de 16 años de no pisar el mismo foro. Constance Marie hizo el papel de Angie López en George Lopez, el populat sitcom que permaneció en las pantallas del 2002 al 2007: CONSTANCE MARIE Credit: Vince Trupsin USCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Valente Rodríguez hizo el rol de Ernie Cárdenas: Valente Rodriguez Credit: Cortesía de Dayna Riesgo Belita Moreno hizo el papel de Benny: Belita Moreno Credit: Cortesía de Belita Moreno Luis Armand García hizo el papel de Max López: Luis Armand Garcia y George Lopez "Balls of Fury" Credit: Kevin Winter/Getty Images ¡No te pierdas el estreno de López VS. López el próximo 4 de noviembre a las 8:00 p.m. hora el Este, por NBC!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Rita Moreno y Cheech Marin harán una aparición especial en el nuevo sitcom Lopez VS. Lopez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.