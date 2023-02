Llegan dos nuevos famosos a La casa de los famosos 3 Un conocido galán de telenovelas que ha trabajado muy de cerca con Aracely Arámbula y el 'huracán argentino' llegaron este miércoles a la casa más famosa de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llegaron los reemplazos de Monique Sánchez y Aristeo Cázares. La casa de los famosos 3 abrió sus puertas este miércoles a dos nuevos habitantes, un hombre y una mujer, que prometen revolucionar la convivencia dentro del exitoso reality show de Telemundo. Un famoso galán de telenovelas que ha trabajado muy de cerca con la estrella mexicana Aracely Arámbula y una extrovertida influencer de origen argentino con un amplio historial en programas de telerrealidad aterrizaron con fuerza anoche en la casa más famosa de la televisión hispana. El primero en hacer su entrada fue el actor argentino Diego Soldano, quien ha participado en exitosas producciones de Telemundo como La patrona, Los miserables y La doña, todas ellas protagonizadas por Arámbula. Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Diego Soldano en la telenovela La doña | Credit: Instagram Diego Soldano "Estoy muy tranquilo, muy sereno, quiero vivir esta experiencia, me parece apasionante, emocionante. Estoy como un niño que va a entrar a un parque de diversiones", expresó Soldano a Héctor Sandarti y Jimena Gállego minutos antes de poner un pie en la que será su nueva casa. El actor reconoció de lo más pícaro en su video de presentación que "la ventaja de entrar un poquitito más tarde es que ya vi que hay mujeres muy guapas y solas". Diego Soldano Diego Soldano, actor argentino | Credit: Instagram Diego Soldano "Tengo el corazón abierto a lo que pueda pasar", dijo de lo más travieso. El 'huracán argentino' de nombre Samira Jalil fue la siguiente en presentarse ante sus nuevos compañeros. "Soy una bomba molotov, son incierta, pero tengo un montón de cualidades, habilidades, amor, odio, pasión, tengo todo para dar sazón y vida a esa casa", compartió Jalil, quien ha concursado en varios programas de este estilo en España, donde es un rostro televisivo muy popular. Samira Jalil Samira Jalil | Credit: Instagram Samira Jalil La nueva habitante de La casa de los famosos 3 admitió que tiene "una personalidad que ni se lo imaginan". "Soy espontánea, directa y no tengo ningún tipo de filtros. Tengo alma de campeona y el que me la quiera hacer difícil me lo engullo en tan solo 1 segundo", avisó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Samira fue una de las 10 finalistas que salieron del casting de fans que llevó a cabo en su día Telemundo para darle la oportunidad a dos personas del público de participar en la nueva temporada. En ese momento no tuvo suerte ya que los elegidos fueron Raúl García y Monique Sánchez. Ahora, con el abandono de Monique, Samira ha tenido una nueva oportunidad. Samira Jalil Samira Jalil | Credit: Instagram Samira Jalil "Que si entro tarde o entro temprano eso a mí no me importa para nada, vengo a jugar y sobre todo a ganar, con todo eso y mucho más entro a La casa de los famosos", aseveró.

