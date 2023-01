¡El nuevo fichaje de La casa de los famosos 3 causa furor! La entrada en el reality de esta famosa artista ha desatado la locura ya que promete poner la casa patas arriba como lo ha hecho en otros shows. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A apenas 48 horas del gran estreno de la tercera entrega de La casa de los famosos, todavía no están todos los nombres dichos. Aún quedan sorpresas por dar y anuncios que hacer. Uno de los más recientes ha sorprendido a todos los fans del show quienes cuentan las horas por volver a disfrutar del exitoso reality. En medio de la emoción ya se ha dado a conocer el nombre de otra de sus candidatas, una artista versátil donde las haya que promete dar mucho juego en la casa, como siempre hace allá donde participa. Una integrante más que explosiva que se prepara para dar lo mejor. La casa de los famosos 3 Credit: Telemundo A través de sus redes ya ha dado pistas de su participación y, sobre todo, su legión de fans quienes ya tienen todo preparado para comenzar a apoyarla desde el minuto uno. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué estrella habla claro y dice lo que piensa, le pese a quien le pese? Es venezolana, ha colaborado en un programa de televisión recientemente del que se marchó y es hija de uno de los cantantes más prestigiosos de Latinoamérica. ¡Liliana Rodríguez! La hija de José Luis Rodríguez el Puma ya tiene sus maletas listas para hacer uno de los viajes más apasionantes de su vida. Desde sus historias de Instagram, la artista compartió su grupo de Telegram y Whatsup desde donde podrán apoyarla en esta aventura. Liliana Rodríguez Liliana Rodríguez camino a La casa de los famosos 3 | Credit: IG/Liliana Rodríguez Liliana ya esta en México y aislada de sus compañeros para que la entrada a la casa sea triunfal. "Estamos listos, a ganar", le escribía su compatriota y también actriz, Adriana Cataño. La casa de los famosos 3 se comenzará a emitir este martes, 17 de enero, a las 7PM/6C, por Telemundo.

