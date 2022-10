Liliana Rodríguez abandona el set de ¡Siéntese quien pueda! en plena grabación y envía este comunicado en redes La panelista del show de entretenimiento de UniMas que conduce Julián Gil no se quedó callada. "Lo que está pasando en este show está claro, el que tenga ojos para ver que vea". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como un "programa de entretenimiento y una competencia televisiva nunca antes vista". Así se presentaba meses atrás ¡Siéntese quien pueda!, el nuevo show de UniMas que conduce el actor Julián Gil y en el que un panel de expertos conformado por Liliana Rodríguez, Lucho Borrego, Álex Rodríguez, Karla Gómez, Vanessa Arias y Alejandra Jaramillo compiten entre sí mientras intercambian opiniones y tienen conversaciones francas sobre noticias del mundo del entretenimiento. "El hecho de que sea un híbrido entre un show de debate y reality lo hace diferente y lo hace único", contaba su conductor en una entrevista con People en Español previa al estreno del programa. "Este es el único show donde la gente podrá interactuar con nosotros y van a ser parte del show. La voz cantante en realidad la lleva el público, ya que ellos a través de sus votaciones semanales van a poder sacar o meter a algunos de los panelistas". Una de las protagonistas del show ha sido Liliana Rodríguez, la hija de 'El Puma', quien no ha dejado indiferente a nadie con su explosiva personalidad. Siéntese quien pueda Lucho Borrego, Alejandra Jaramillo, Liliana Rodríguez, Julián Gil, Karla Gómez y Álex Rodríguez en la presentación de ¡Siéntese quien pueda! (Univision) | Credit: Mezcalent Una personalidad directa y sin pelos en la lengua que la ha llevado a chocar en más de una ocasión con sus compañeros, con quienes ha tenido constantes enfrentamientos. Este martes, la actriz y cantante venezolana parece que no pudo más y optó por abandonar el set del programa en plena grabación, una decisión que dejó con la boca abierta a muchos. Liliana Rodríguez Liliana Rodríguez en la presentación de ¡Siéntese quien pueda! (UniMas) | Credit: Mezcalent Consciente de ello, Liliana no tardó en enviar un comunicado a través de las redes sociales en el que detalla qué la motivó a tomar esta drástica decisión que tanto está dando de qué hablar. "Por respeto a todos los televidentes, mi familia y mis fans me vi en la inminente obligación de abandonar el set de ¡Siéntese quien pueda! en plena grabación. Ustedes merecen verdad, credibilidad y profesionalismo aunque el formato sea un reality show, por sobre todo merezco respeto. El Dios en el que creo me hace cabeza y no cola. Y aunque tengo la humildad necesaria para pedir perdón, también tengo el coraje para darme a respetar", compartió. Liliana Rodríguez Credit: Instagram "Lo que está pasando en este show está claro, el que tenga ojos para ver que vea. Ustedes saquen sus propias conclusiones", continuó. "Mil gracias por el apoyo, cariño y comprensión". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento ningún miembro del programa ha reaccionado a su comunicado. ¡Siéntese quien pueda! se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por UniMas.

