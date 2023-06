La emoción de Lili Estefan al recibir una de las noticias más importantes y emocionantes de su carrera La conductora cubana y su pareja televisiva Raúl de Molina harán historia. "Me tomó por sorpresa todo eso", reconoció Raúl. "No podíamos creerlo", aseveró Lili. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan Lili Estefan; Raúl de Molina | Credit: Instagram (x2) Las buenas noticias no cesan para Lili Estefan y Raúl de Molina en el marco de la celebración del 25ª aniversario de su programa El gordo y la flaca (Univision). Los conductores, quienes forman parte de la codiciada lista de los 50 más bellos de People en Español 2023, recibieron este lunes una de las noticias más importantes y emocionantes de su carrera: Lili y Raúl tendrán el próximo año una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. "Me tomó de sorpresa todo esto", reconoció el presentador cubano en su programa. Raúl de Molina Lili Estefan y Raúl de Molina | Credit: Mezcalent "No podíamos creerlo", reconoció Lili, quien vio el anuncio desde su casa. "Te dicen 'conéctate, va a haber un anuncio importante', pero nadie nos explicó lo que era. Estás en la casa, tranquila… Yo he llorado, ustedes no se imaginan la emoción cuando uno después de tantos años de trabajo, porque yo llevo en esta cadena que es mi segundo hogar 37 años ya cumplidos, y el poder representarlos a todos ustedes porque a través de nosotros, qué les puedo decir, hay otra estrella en ese paseo en Hollywood, que creo que es lo más difícil que podemos nosotros lograr. Yo creo que después de esto no sé qué más…". Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Instagram Lili Estefan La conductora cubana no pudo evitar emocionarse y llorar de alegría al enterarse de la noticia, tal y como se puede apreciar en el video que publicó en su perfil de Instagram. Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Instagram Lili Estefan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les comparto el momento en que recibí la noticia: voy a tener una estrella en el paseo de la fama en Hollywood. No saben la emoción. Gracias a cada uno de ustedes que hizo posible este sueño realidad", compartió Lili junto a la grabación en la que también aparece su hija Lina. "Al primero que llamé fue a mi hijo, Lina estaba conmigo en casa y como era un anuncio ella me tenía flores", contó la presentadora este lunes en vivo en el show de Univision. Lili Estefan Lili Estefan y su hija Lina | Credit: Instagram Lili Estefan El gordo y la flaca se transmite de lunes a viernes a las 4 p. m., hora del Este. ¡Muchas felicidades Lili y Raúl!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La emoción de Lili Estefan al recibir una de las noticias más importantes y emocionantes de su carrera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.