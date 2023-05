Lili Estefan y Raúl de Molina aclaran la ausencia de Clarissa Molina en El gordo y la flaca tras el anuncio de su ruptura amorosa La conductora no estuvo este miércoles en el estudio del programa ni lo estará durante los próximos días. Este es el motivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina Es sin duda la noticia de la semana. El anuncio de Clarissa Molina sobre el fin de su noviazgo con el empresario puertorriqueño Vicente Saavedra, con el que tenía planes para casarse, ha sido noticia en numerosos programas de televisión, incluido el suyo. Lili Estefan y Raúl de Molina iniciaron este miércoles El gordo y la flaca hablando del tema de Clarissa. "Me sorprendió a mí también porque Clarissa no había dicho absolutamente nada de esto", dijo el presentador cubano, quien está tomando una medicina para bajar de peso. "Clarissa es una niña buena, íntegra, con tantos valores, me imagino que tomó la decisión en un momento en que no sabemos verdaderamente lo que está pasando", agregó por su parte Lili. Lili Estefan Lili Estefan y Raúl de Molina | Credit: UNIVISION La conductora y actriz dominicana, quien cuenta con 3 millones y medio de seguidores en Instagram, no estuvo presente este miércoles en el estudio del show. Ni lo estará durante toda esta semana. Su ausencia, sin embargo, no tiene nada que ver con el anuncio que hizo. ¿Por qué Clarissa no estará apareciendo esta semana en el programa? Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina Lili y Raúl se encargaron de despejar la incógnita. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina "En el día de hoy ella no está aquí en el estudio con nosotros. Está en República Dominicana, va a pasar el fin de semana con su madre, hoy se iba a encontrar con su padre…", informó Lili. La presentadora de origen cubano aclaró que "estaba programado que ella no estuviera aquí, o sea no es que sea casualidad, porque va a estar haciendo una película en República Dominicana y justo tenía que estar ya ayer en la noche entrando a su primer llamado". A lo que Raúl añadió: "Clarissa va a estar aquí en el estudio con nosotros de regreso la semana que viene". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente, Clarissa compartió este miércoles a través de las redes sociales unas imágenes de lo que fue su primer día de rodaje en esta nueva película en la que interpreta a Mara. "Amo este personaje, amo este guion y los colegas con quienes estaré compartiendo pantalla", fueron las palabras con las que la conductora y actriz acompañó las instantáneas.

