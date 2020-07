"Le habla con prepotencia". Critican a Lili Estefan por no ser cercana con Clarissa Molina La presentadora cubana respondió a quienes le acusan de poco humilde y no tratar con cariño a su compañera de aventuras en El gordo y la flaca. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para bien o para mal, Lili Estefan siempre está en la palestra. Cuando no es por lo que dice en su programa, El gordo y la flaca, es por lo que cuenta y publica en sus redes sociales, donde nunca pasa desapercibida. Positiva y cariñosa con sus mensajes, la presentadora cubana invitaba a todos a combatir sus miedos y a avanzar hacia la felicidad. "Deja de tener miedo de lo que pueda salir mal, y comienza a EMOCIONARTE de lo que puede salir bien", escribió en su perfil de Instagram. Un comentario, que no sabemos por qué razón, no gustó a una de sus seguidoras que le soltó, sin anestesia, que hiciera el favor de tratar mejor a Clarissa Molina. "Lili lo que no me gusta de ti es que siempre le habla a Clary, con prepotencia", le escribió, agradeciendo a Raúl de Molina que, en cambio, defendiera a la dominicana. Lili no quiso dejar pasar esta acusación y respondió con la educación que la caracteriza, sin alterarse pero sincera y dejando las cosas bien claras sobre su relación con su compañera de programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Clarissa es una bellezaaaaaa por dentro y por fuera! ¡Una niña buena de las que ya no se ven! Tememos mucha suerte en El gordo y la flaca porque las cuatro son muy especial. Tanya, Karina, Gelena y nuestra belleza Clarissa", aclaró para quien siguiera teniendo dudas. Image zoom Lili Estefan/Instagram Así es Lili, cercana y sencilla, siempre dispuesta a solucionar cualquier malentendido. Su buen rollo desde su programa atraviesa la pantalla y llega hasta nuestras casas. ¡Gracias por eso, especialmente en estos tiempos!

